Ocena albuma po izboru Matjaža Ambrožiča, 2. del

Poleg ocene pop hitov, bo Matjaž Ambrožič to poletje ocenjeval tudi albume.

CHRIS BROWN - Indigo Neverjeten je, res. Ko je Chris Brown pred dvema letoma predstavil album s kar štiridesetimi (!) komadi, sem si mislil,“mah, pa kaj je to za ena afnarija”. Zdaj so stvari pojasnjene. Tovarniška trojica soavtorjev, ki s skupaj hiperaktivnim Brownom zgnete večino njegovih songov, odlično deluje le, ko je v navišji ustvarjalni prestavi. Namreč. Omenenji sveženj Heartbreak on a Fullmoon je bil poleg kakovostnega songwritinga vnovič pohvaljen tudi zaradi zavidljive žanrske širine. In kot da je Brown je na svojem devetem albumu odvrgel vse prihranjene karte. Nabor sopiscev je na Indigu še obsežnejši. Tako da se nepovratno menimo se fenomenu “vsi najboljši so hoteli biti zraven”.

Matjaž Ambrožič nam bo v novi glasbeni rubriki Poletna poslušalnica tedensko predstavljal trenutne hite in jih ocenil. Njegova glasbena zakladnica je zelo široka, zato bo tedensko ocenjeval štiri hite in en album.

Nekdanja najstniška pevska zvezda pa je ravno zdaj pri svojih 30-ih tudi v najboljši interpretativni ali pa nasploh artistični formi. O tem sploh ni dvoma. Indigo poslušalca zapelje v mehkobo in sladkobo! Skrajno užitkarska celota je. Kajti. Ni ga kotička soul ali pa kar celotnega “black” muzičnega zaklada, ki ga Indigo ne bi presvetlil. In to tako kot se šika. Pri čemer je ključna še ena stvar. Chris Brown je praktično v vseh novih komadih izjemno “na cool” lovi hiter tempo. Zibanje v bokih preprosto ne more izostati. Idealka za party! Ali še drugače. Novi album Chrisa Browna navdušujoče objema opuse vseh njegovih sodobnikov in idolov. Če bi, na primer, sestavljal kompilacijo najboljših songov R&B veličin s konca devetdesetih in pozneje, to je Usherja, Keitha Sweata, Montella Jordana in podobnih, ter te nato pretopil v sedanjost, bi ven padel Indigo. Zmiksajmo Drakea, Bieberja, DJ Khaleda, Tygoin še Michaela Jacksona - dobimo? Isto: Indigo.

Matjaž Ambrožič FOTO: osebni arhiv