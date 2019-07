Ocena albuma po izboru Matjaža Ambrožiča, 3. del

Matjaž Ambrožič nam bo v novi glasbeni rubriki Poletna poslušalnica tedensko predstavljal trenutne hite in jih ocenil. Njegova glasbena zakladnica je zelo široka, zato bo tedensko ocenjeval štiri hite in en album.

Kajti teh njegovih nostalgičnih opisov, kako je počitnikoval, zajtrkoval, se spogledoval, klatil zvezde z neba, kadil za šolo in podobno se je v zadnjem desetletju nabralo preveč. Skrajni čas je bil, da Sheeran svoje pesmice v varstvo in/ali dopolnilni remont prepusti nekomu drugemu. In se je zgodilo. Ker je eden najbolj uspešnih glasbenikov našega časa izjemno inteligenten in vražje dober trgovec, ne preseneča, da je marketinško vnovič zablestel. Zvok na tem novem albumu so mu pomagali priviti najboljši v poslu.

Sheeran je res neverjeten. Na osmih od skupno petnajstih posnetkih se kot njegov gost oglasi vsaj en izvoljeni raperski superzvezdnik. Šest jih plemenitijo glasovi slavnih mladih soularjev. Famozni beatmaker Skrillex kot soavtor doda eno preostalo. Zanimiv detajl zaznamuje eno najboljših na albumu, to je popevko I Don’t Want Your Money. Njen aranžma vključuje celo kadenco, namenjeno pihalni sekciji, resda sintetični, pa vendar. Kaj podobnega v Sheeranovih songih do zdaj nismo zaznali. Poleg te, ki jo je zasnoval kanadski producent Nineteen85, je – v prav tako odlični 1000 Nights – priložnostno na delu še en Drakov hišni kolaborant Boi-1da. Pasje lepljiva za sluhovode sta tudi Cross Me in še posebej Beautiful People. V tej je pevčev vokal fenomenalno sfriziran, a spet tako, da nam ga v dobrih treh minutah uspe prebaviti; čeprav sprva kaže, da se Sheeranu ne bo posrečilo. Tako Sheeranov duet z Justinom Bieberjem (I Don’t Care), značilni staccato nadležnosti navkljub, ne izzveni kot posebej izstopajoča. Njen status na albumu rešuje kot žvižgajoč refrenski zaključek: O-oo-ooo-o! Lisjaku Sheeranu se je znova posrečilo. Njegova sposobnost bruhati odlične melodije se zdi neusahljiva.

Kritiško guncanje za-jev in proti-jev je odveč. Idejno in izvedbeno je delo No.6 Collaborations Project vrhunsko. Zato ne preseneča, da je v prvem tednu po izidu postal najhitreje prodajani glasbeni album v tem koledarskem letu. Edu Sheeranu ne moreš do živega. Ne, ne moreš mu.