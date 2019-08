Ocena albuma po izboru Matjaža Ambrožiča, 7. del

SLIPKNOT – We Are Not Your Kind

Skoraj dve leti je minilo od zadnjega pravega lestvičnega pobega kakšne metal-rock lokomotive. Slipknot so brez zavor ponovili uspeh Foo Fightersov in s svojim šestim albumom lahkotno pristali tako na vrhu ameriške in britanske lojtre. Ti bom jaz dal lahkotno! Deveterec iz Iowe, za vedno najbolj dolgočasne ameriške zvezne države, rohni in žaga brez predsodkov. Naj se tam vsaj kaj zgodi! Sicer pa je tako. Slipknot na We Are Not Your Kind sporadično zavijejo v progresijo, včasih jih lahko ujamemo na ravnini, ki si jo lastijo spevni-metalski Škoti Biffy Clyro. Načeloma pa je pričujoča celota totalitarno ali hardcorovsko grozeča ter večji del trajanja napeljuje k vseobči destrukciji. Če boste ob tem nevrotično opletali z lasmi in torej mahali z glavo, pazite, da se vam ta ne sname in vam ne odleti. A kljub temu se vprašajmo, kaj lepega prinaša novi album vrlih metalcev? Glasbeno resda ne kaj dosti. Kulturološko pa. Radost je tista. Radost prinaša, in to predvsem jeznim. Sproščeno naj bo! Skupaj s Slipknot na pot za svobodnim črnim soncem.

Ocena: 3