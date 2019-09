Ocena albuma po izboru Matjaža Ambrožiča, 8.del

Nekateri komplicirajo, da je groza – pa vendar jim na koncu še uspeva! Ko se menimo o jati zdaj že zrelih eklektičnih bendov, ki so se pred desetletjem pomešala s vsem, kar je vleklo v smeri hipsterjev in njihovih radosti, je bil nemara še najmanj ukrotljiv prav !!! – tako je, bend se imenuje bodisi prevedeno Trije zaporedni klicaji, še raje pa Chk Chk Chk ali prosto po kranjsko Čk Čk Čk. Pri tem vztraja tudi njihova uradna spletna domena. Joj, me že boli glava! Nekompromisni Kalifornijci so izšli iz punkovske tradicije, ki so ji najprej dodajali funkovsko širino, ob tem nikoli niso pozabili vsaj malček zabresti še v elektronsko barje ter tudi od tam počrpali nekaj digitalne vlage. In tako kot nekoč je tudi na njihovem že osmem albumu Wallop vsak komad iz drugega planeta, poseben avtonomen kreativni štos. Dobro ga znajo pihniti ti Chk Chk Chk. Eklekticizem pomeni spajanje različnih sistemov in ugotovitev ter nenazadnje tudi praks. In zdaj. Wallop je kljub izdatni razštelanosti, ki jo lahko potrdi sleherna resna stilska analiza, v svojem bistvu superžurerski spodbujevalnik. Chk Chk Chk dejansko še naprej užitkarsko zavajajo in se pri tem neizmerno zabavajo. Je sploh kaj bolj prikladno?Song Serbian Drums glasbeno s Srbijo nima nič skupnega, saj gre za speven pop-rock, kakršnega so nekoč furali legendarni B-52’s. Rhythm Of The Gravity je podobno kot hitična UR Paranoid precej ortodoksna (če res že ne paranoidna) house oziroma trance razbijancija. Zame, ker sem bolj softy, sta najbolj sladki This Is The Door in Couldn’t Have Known, pogojno še Slow Motion. V vseh teh treh primerih gre za spogledljiv in solidno artističen kitarski pop.