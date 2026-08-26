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Glasba

Andrej Šifrer o pokojni Dolly: Svetu je pokazala, kaj vse ženske zmorejo

Ljubljana, 26. 08. 2026 17.11 pred 29 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A. J. Simon Vadnjal
Dolly Parton, Andrej Šifrer

Po vsem svetu odmeva novica o smrti legendarne Dolly Parton, ki je za seboj pustila veliko več kot zgolj glasbeno zapuščino. Od nje se poslavljajo številni zvezdniki, glasbeni kolegi, kot tudi oboževalci – od največjih svetovnih odrov do Slovenije, kjer je prav tako pustila svoj pečat. V spominu jo bo za zmeraj ohranil tudi pevec Andrej Šifrer: "Svetu je pokazala, kaj vse ženske zmorejo."

V 81. letu starosti se je poslovila Dolly Parton, glasbena legenda, ki jo je oboževal ves svet. Poleg izjemnega pevskega talenta je bila tudi nadarjena tekstopiska. A mnogi, ki se od nje poslavljajo, si jo bodo zapomnili predvsem po dobrem srcu.

Med njimi Taylor Swift, Beyoncé, Céline Dion, Miley Cyrus, Reba McEntire, Barack Obama, Kacey Musgraves, Julia Roberts, Jane Fonda, Lily Tomlin, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Oprah Winfrey, Jamie Lee Curtis, Carol Burnett, Kristen Chenoweth, Jack White, Pedro Pascal, Norah Jones in mnogi drugi. Še in še bi lahko naštevali.

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Dolly Parton
Dolly Parton
FOTO: Instagram

Pečat je pustila tudi pri nas, številni slovenski glasbeniki so si jo vzeli za vzor in radi posegli po njeni glasbi. Dollyjino pesem Coat Of Many Colors je glasbenik Andrej Šifrer denimo celo poslovenil. "Pesem sega v čase Dollyjine mladosti in spopadanja njene družine z revščino. Mama ji je takrat sešila plašč iz mnogo odpadnega blaga, a ona ga je nosila ponosno – sešila ji ga je namreč mama. Imel sem podobno izkušnjo, zato sem pesem poslovenil v Jopo iz mnogih barv," nam je zaupal Andrej. "Denarja ni bilo pri hiši, vsak belič pa prigaran, a po jopi iz mnogih barv sem povsod bil znan."

Andrej Šifrer o Dolly Parton.
Andrej Šifrer o Dolly Parton.
FOTO: POP TV

Za pesmi nadarjene glasbene dive se je potegoval tudi Elvis Presley. "On in njegova ekipa so želeli recimo polovico avtorstva za njeno pesem I will always love you, a je Dolly ponudbo zavrnila. Imela je svoja stališča in ni pustila, da bi jo moški okrog prinašali, zgolj zato, ker je ženska."

Dolly je za časa svojega življenja vedno zagovarjala pravico – pravico za vse. Nekoč je dejala: "Mislim, da ljudi nikoli ne bi smeli soditi po tem, ali so moški ali ženske, črni, beli, modri ali zeleni." Bila je zagovornica človekovih pravic in se trudila delati dobro – zavzemala se je za pismenost otrok v Ameriki, prav tako je pomagala revnim družinam. "Njen oče je bil nepismen in to je na Dolly pustilo posledice. Med otroke je razdelila več milijonov knjig, da bi se ti naučili brati in pisati," je dodal Šifrer.

Zvezdnica je bila marsikaj, vsak jo bo v spominu ohranil malo drugače. Koga je v njej videl Andrej?

"Dolly je bila genialna v svojih idejah, ki jih je znala pretopiti na papir. Potem še odpela in približala ljudem – to je bila njena genialnost. Dediščina Amerike," je zaključil Šifrer.

Andrej Šifrer Dolly Parton slovo smrt

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KOMENTARJI2

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ap100
26. 08. 2026 17.40
lahko bi vse sproti zapravila in ne bi bila edina, potem pa bi ji zrihtali pokojnino za zaslužne kot pri nas
Odgovori
0 0
HitraVeverca
26. 08. 2026 17.23
Izjemna oseba, njene miljone ne v osebne dobrine, jahte itd... vložila jih je v pismenost otrok po državi, pomagala je ljudem rasti. Nekateri slovenci sploh ne razumejo, kaj je to drobna ženska premogla z njenim velikim srcem! Njena glasba pa bo ostalo še stoletja!
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