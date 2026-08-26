Andrej Šifrer o pokojni Dolly: Svetu je pokazala, kaj vse ženske zmorejo

V 81. letu starosti se je poslovila Dolly Parton, glasbena legenda, ki jo je oboževal ves svet. Poleg izjemnega pevskega talenta je bila tudi nadarjena tekstopiska. A mnogi, ki se od nje poslavljajo, si jo bodo zapomnili predvsem po dobrem srcu. Med njimi Taylor Swift, Beyoncé, Céline Dion, Miley Cyrus, Reba McEntire, Barack Obama, Kacey Musgraves, Julia Roberts, Jane Fonda, Lily Tomlin, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Oprah Winfrey, Jamie Lee Curtis, Carol Burnett, Kristen Chenoweth, Jack White, Pedro Pascal, Norah Jones in mnogi drugi. Še in še bi lahko naštevali.

Dolly Parton FOTO: Instagram

Pečat je pustila tudi pri nas, številni slovenski glasbeniki so si jo vzeli za vzor in radi posegli po njeni glasbi. Dollyjino pesem Coat Of Many Colors je glasbenik Andrej Šifrer denimo celo poslovenil. "Pesem sega v čase Dollyjine mladosti in spopadanja njene družine z revščino. Mama ji je takrat sešila plašč iz mnogo odpadnega blaga, a ona ga je nosila ponosno – sešila ji ga je namreč mama. Imel sem podobno izkušnjo, zato sem pesem poslovenil v Jopo iz mnogih barv," nam je zaupal Andrej. "Denarja ni bilo pri hiši, vsak belič pa prigaran, a po jopi iz mnogih barv sem povsod bil znan."

Andrej Šifrer o Dolly Parton. FOTO: POP TV

Za pesmi nadarjene glasbene dive se je potegoval tudi Elvis Presley. "On in njegova ekipa so želeli recimo polovico avtorstva za njeno pesem I will always love you, a je Dolly ponudbo zavrnila. Imela je svoja stališča in ni pustila, da bi jo moški okrog prinašali, zgolj zato, ker je ženska." Dolly je za časa svojega življenja vedno zagovarjala pravico – pravico za vse. Nekoč je dejala: "Mislim, da ljudi nikoli ne bi smeli soditi po tem, ali so moški ali ženske, črni, beli, modri ali zeleni." Bila je zagovornica človekovih pravic in se trudila delati dobro – zavzemala se je za pismenost otrok v Ameriki, prav tako je pomagala revnim družinam. "Njen oče je bil nepismen in to je na Dolly pustilo posledice. Med otroke je razdelila več milijonov knjig, da bi se ti naučili brati in pisati," je dodal Šifrer.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Dolly Parton. Profimedia

Dolly Parton s Carlom Deanom Profimedia

Dolly Parton. Profimedia

Dolly Parton. Profimedia

Dolly Parton Profimedia

Dolly Parton Profimeda

Dolly Parton AP











