Od mestnih do glasbenih: festivali znova živijo!

Slovenci smo ljubitelji festivalskega dogajanja. To dokazuje velika udeležba na tistih festivalih, ki so se že odvili, in razprodani festivali, ki so načrtovani v prihodnjih tednih. Predvsem na glasbene festivale se radi podamo okraj slovenskih meja, znani pa smo tudi po tem, da smo gostitelji nekaterih butičnih festivalov, ki z dobrimi nastopajočimi izvajalci in lepimi lokacijami privabijo goste iz raznih kotičkov Evrope.

Začetek poletja sovpada s koncem šolskega leta, ta pa običajno pomeni začetek festivalske sezone. Ta čas že več let zaznamuje mariborski Festival Lent , ki od leta 2016 traja ves teden. Z letošnjo edicijo so še posebej zadovoljni, so nam povedali organizatorji, saj so precej prireditev razprodali, vreme jim je bilo naklonjeno, kar pa je vplivalo na dobro razpoloženje zbranih. Čeprav se je zgodilo obdobje pandemije, je to v preteklosti, saj je bilo na letošnjem festivalu takšno vzdušje, kot je bilo pred korono, edina razlika pa je, da sedaj več vstopnic za dogodke v sklopu festivala prodajo prek spleta.

Ljubljana se lahko pohvali s festivalom, ki traja vse poletje, letošnja, že 71. edicija Ljubljana Festivala , pa ima pred seboj še dve tretjini dogodkov, ki se bodo zgodili v sklopu festivala. Direktor Darko Brlek pravi, da so z obiskom do sedaj zadovoljni: "Že v juniju smo z muzikalom Mamma Mia! in baletno predstavo Edwarda Cluga Carmina Burana razprodali Križanke, prav tako so bili zelo dobro obiskani dosedanji julijski dogodki. Naše dogodke si vsako leto ogleda preko 50.000 domačih in tujih obiskovalcev, tako da smo prepričani, da bomo tudi letos z obiskom uspešni. Zanimanje za program in prireditve festivala je ogromno in to nas veseli ter nam je v spodbudo. Na prireditvah opažam tudi veliko tujih obiskovalcev, ki so zelo pomembni tako za festival kot našo prestolnico."

Mariborčan Peter , ki je bil v festivalsko dogajanje Lenta letos vpet predvsem zaradi sinov, ki sta stala na dveh različnih odrih, pravi, da je Lent super. Pohvali predvsem Vinsko lentanje na Vojašniškem trgu, poudari pa, da bi si Mariborčani želeli predvsem, da bi takšno vzdušje in sam festival trajala dalj časa: "Bi ga želeli razvlečenega preko celega poletja. Manj skoncentriranih dogodkov v teh 10 dni, pa živahnejšega skozi vikende. Da je Lent zaprt zaradi obnove, niti ni tako hudo. Je zaživelo mesto, odri so se selili v notranjost, ulice so polne, ljudje nasmejani." Ob tem spomni tudi na županovo obljubo o stalnem odru na Dravi, ki za zdaj ostaja to, kar je bila – le obljuba.

Ljubljana festival v sklopu svojega programa poleg glasbenih dogodkov ponuja tudi klasične in sodobne plesne predstave, gledališke predstave, delavnice, mojstrske tečaje, muzikale, recitale, razstave, program za otroke in mladostnike ter še kaj. "Naša ciljna publika so vsi ljubitelji glasbe in kulture. Vsako leto znova si prizadevamo, da zadostimo čim širši paleti okusov, hkrati pa še vedno skrbimo za kakovost in svežino. Na naših prizoriščih se v času Festivala zvrsti prek 4.000 umetnikov iz več kot 40 držav in prepričani smo, da se za vsakega nekaj najde," je povedal Brlek in ob tem dodal: "Prepričan sem, da bo za nami še ena uspešna sezona vrhunskih prireditev, s katerimi smo popestrili dogajanje v mestu in pripeljali najboljše izvajalce v najlepše mesto na svetu. Se pa s koncem enega festivala potem že nadaljujejo priprave na naslednjega."

Da so v mesto pripeljali vrhunske predstave, potrjuje navdušena obiskovalka Maja, ki si je ogledala muzikal Lepotica in zver in Šeherezado: "Bilo je noro dobro. Zgodba iz otroštva, ki je oživela na odru Križank. Fenomenalni igralci, ki so obvladali vsako sceno, ki so pričarali čarobnost in pravljico. In pa navdušenje od začetka do konca, pa čeprav je bila predstava v hrvaščini, jaz pa je ne obvladam najbolj." Ob tem dodaja, da se bo zagotovo udeležila še kakšnega dogodka v sklopu festivala, že zdaj pa se veseli septembrskega koncerta Vlada Kreslina v Križankah.

Glasbeni festivali prava ideja za dopust

V poletnih mesecih se v Sloveniji in naši okolici odvije kar nekaj glasbenih festivalov, ki pa so prava poslastica za glasbene navdušence in dobra ideja za preživljanje dopusta. Eden največjih v Evropi, festival Exit v Novem Sadu, se je odvijal med 6. in 9. julijem, privabil pa je tudi mnoge Slovence. Med njimi je bila tudi Nastja, ki se ga je udeležila prvič, o letošnji izvedbi in svoji izkušnji pa pravi: "Na Exitu sem bila letos prvič, sem pa že pred prihodom slišala ogromno o tem festivalu in sem zato hotela to izkušnjo doživeti tudi sama. Sam Exit festival je, po mojem mnenju, dobro organiziran, lokacija je izjemna, prav tako ponudba. Bilo je ogromno odrov in je bilo zato ogromno izbire glasbe, ki si jo želel v danem trenutku poslušati. Sicer je bila izjemna gneča, a so vsi zelo prijazni in vljudni, zato ni bilo nobenega problema. Edino težavo nam je povzročal pesek, ki se je dvigoval zaradi ogromne gneče in skakanja publike. V oči pa mi je padla dobra organizacija delavcev, ki so pospravljali smeti. Nešteto plastenk, kozarcev in ostalih smeti, ki so poplavljale graščino, so delavci začeli pospravljati že pred 5. uro zjutraj, tako da je bilo do naslednjega dne prizorišče že čisto. Všeč mi je, da festival traja štiri dni, saj lahko tako res izkoristiš vse, kar festival ponuja, in poslušaš izvajalce, ki so razporejeni na različne dni. Exit sem izbrala zaradi vseh dobrih mnenj in komentarjev prijateljev. Ker imam željo izkusiti še druge festivale (Ultra, Untold ipd.), se verjetno naslednje leto na Exit še ne bom vrnila, mogoče pa kdaj v prihodnosti, saj so bili spomini res nepozabni."