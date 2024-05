Od Talentov do avtorske pesmi: Raziskujeva tematiko usode med dvema

Člana skupine Plejade , Aleksij in Domen , sta se spoznala na snemanju prvega Domnovega videospota za pesem Utrip noči , v katerem je Aleksij nastopil v glavni vlogi. Hitro sta se spoprijateljila, začela skupaj preigravati kitaro in se odločila, da zasnujeta svoj band, ki sta ga poimenovala Plejade. Zdaj sta fanta izdala singel Ne poveš , za katerega pravita, da govori o odločanju in usodi med dvema osebama, pri čemer besedilo pesmi odstira zgodbo o privlačnosti, manipulaciji in neizrečenih občutkih.

Domen, ki je v preteklosti že sodeloval z znanimi slovenskimi izvajalci, med drugim tudi z Žanom Serčičem, je lani nastopil tudi na odru Slovenija ima talent. Žal ni prišel dlje od avdicije, a pravi, da je bila izkušnja več kot odlična: "Poleg tega, da sem spoznal nove ljudi, sem imel možnost izkusiti oder, ki sem ga spremljal po TV-ju že od vedno. Obisk talentov bi priporočal mladim nadobudnim glasbenikom, saj jim to lahko odpre kar nekaj novih poti. To je pot iz cone udobja in pri glasbi oziroma kateri koli umetnosti je to nekaj, k čemur ustvarjalec/nastopajoči stremi in kar pripomore ne samo h grajenju samozavesti, temveč tudi pri nadaljnjem ustvarjanju."

Aleksij in Domen sta vesela, da sta se spoznala in začela glasbeno sodelovati, saj sta že polna idej, kako naprej. "Veva, da želiva še snemati novo glasbo, jo pospremiti z videospoti in pa najti ostale fiksne člane benda. Zaenkrat sva fiksna člana le midva, saj se je situacija v zadnjem času malce spreminjala in je prišlo do menjave članov."