Oder kultnega festivala Exit zatresla skupina Jet Black Diamonds

Primorska skupina, ki je tam zatresla glavni oder, je s tem nastopom nadgradila svojo serijo letošnjih koncertov v tujini. "Prvič v Srbiji, presenetilo nas je, mi smo se imeli dobro, mislim, da smo odigrali en fajn fajn špil. Upamo, da je tudi publika to začutila," so nam zaupali in dodali: "To je naš prvi in očitno tudi naš zadnji Exit v Srbiji, kar je malo bedno, ker ima tako veliko zgodovino tukaj. Nam pa je v veliko čast, da smo lahko igrali na zadnjem Exitu v Srbiji. V bistvu lahko rečemo, da smo naredili eno veliko kljukico na naši poti."