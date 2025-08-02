Odetto predan poletni disco vročici na Azurni obali

Med številnimi francoskimi prvaki funky disco-popa se to poletje posebej izpostavlja Odetto. Maksima pevca ter manj znanega pariškega komika in gledališkega igralca je preprosta. Odetto ne skriva navdušenja nad opusom ikonske angleške acid-jazz, v zadnjem obdobju pa zgolj disco-soul pop postave Jamiroquai. Sproščene popevke, ki pritičejo poletni razigranosti, ukrojene po zračnem in lahkotnem ključu - tak je album Sunset Radio. 29-letnik je še boljši kot pevec priložnostni šarmantni raper. Ritmika ostaja pretežno premočrtna, saj praviloma nerada uhaja nad 120 udarci na minuto. Sunset Radio tako ni house postavka, pač pa kreposten, kaloričen disco. Posebej značajski songi, s katerimi se Odetto slavi mičnost mladih damic ter šampanjske in koktejlske sladkosti, so uvodni hit Bonheur Sampler, Laisser Faire in Chemise & Cravatte. Zelo spretno zaranžirana in zabavno dinamična sta tudi oba posnetka (Bisous salés & Coquillages in Club De Danse), na katerih sodelujeta mlada zvezdnica Leita in frakcija znanih jazz-funkerjev Soyuz. Odettovi konkurenti (Boulevard, Fovelle, Revers, Naïma Frank, Meil De Montage, Valmont, Porte des Princes, Antoine Bourachot, Alastair Lane, AGAV, Marine Neuilly, Roméo Elvis, itd.) imajo po junijski predstavitvi prikupnega albumskega zavitka Sunset Radio zelo verjetno še bolj vroče poletje.