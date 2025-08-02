Svetli način
Odetto predan poletni disco vročici na Azurni obali

Ljubljana, 02. 08. 2025 11.01 | Posodobljeno pred 8 dnevi

Matjaž Ambrožič
4

Izbrani disko pop kot najboljša spremljava sončnih zahodov

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med številnimi francoskimi prvaki funky disco-popa se to poletje posebej izpostavlja Odetto. Maksima pevca ter manj znanega pariškega komika in gledališkega igralca je preprosta. Odetto ne skriva navdušenja nad opusom ikonske angleške acid-jazz, v zadnjem obdobju pa zgolj disco-soul pop postave Jamiroquai. Sproščene popevke, ki pritičejo poletni razigranosti, ukrojene po zračnem in lahkotnem ključu - tak je album Sunset Radio. 29-letnik je še boljši kot pevec priložnostni šarmantni raper. Ritmika ostaja pretežno premočrtna, saj praviloma nerada uhaja nad 120 udarci na minuto. Sunset Radio tako ni house postavka, pač pa kreposten, kaloričen disco. Posebej značajski songi, s katerimi se Odetto slavi mičnost mladih damic ter šampanjske in koktejlske sladkosti, so uvodni hit Bonheur Sampler, Laisser Faire in Chemise & Cravatte. Zelo spretno zaranžirana in zabavno dinamična sta tudi oba posnetka (Bisous salés & Coquillages in Club De Danse), na katerih sodelujeta mlada zvezdnica Leita in frakcija znanih jazz-funkerjev Soyuz. Odettovi konkurenti (Boulevard, Fovelle, Revers, Naïma Frank, Meil De Montage, Valmont, Porte des Princes, Antoine Bourachot, Alastair Lane, AGAV, Marine Neuilly, Roméo Elvis, itd.) imajo po junijski predstavitvi prikupnega albumskega zavitka Sunset Radio zelo verjetno še bolj vroče poletje.

Ocena: 4,5

KOMENTARJI (4)

Jocomb
02. 08. 2025 13.17
+10
spet ta narcis...
ODGOVORI
10 0
turkiz
02. 08. 2025 12.51
+6
Glasba, za zraven ne preveč naglas,da ni moteča v kakšnem barčku ob obali v družbi z dobrim pirom...videospot je narejen slabo, okolju škodljivo in povrhu še nasilno..skratka brez vseh estetcko moralnih vrednot. In še bi lahko naštevali...
ODGOVORI
6 0
Diego14
02. 08. 2025 12.14
+12
Evo ga...spet
ODGOVORI
12 0
Homer.Simpson
02. 08. 2025 11.13
+15
pozdravljeni dragi moji zvesti oboževalci, podajam oceno zgornjega zmazka zafrustriranega modela z nagravžnimi očali: slabo, zanič, plagiat, otročje, brezkrvno, nerazumljivo, ogabno, ponižujoče, de.bilno, rovtarsko, nestrokovno, neoriginalno, podpovprečno, sumljivo, dno od dna, neprebavljivo, trapasto, mavrično, kme.tavzarsko., anemično, katastrofalno, samodestruktivno. Ocena: - 1,5. Čaw čaw feni moji
ODGOVORI
17 2
