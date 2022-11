ODKLON celjskih rockerjev KLON

Prvenec celjskih rockerjev KLON , ki so ga poimenovali preprosto KLON 1, sega v začetek leta 2020, album pa se je naslanjal na bogato in raznoliko zapuščino rocka, ki so ga igrali in (do)živeli člani banda - Urban, Luka, Goran in Gregor . Na njem so predstavili svojo preteklost, saj so skladbe sestavili iz osnutkov, ki so nastali še pred njihovo skupno potjo. Četudi so pričeli s kloniranjem dobre, stare rockerskega zapuščine, so danes daleč od klona, ki so ga zagnali pred dvema letoma.

Druga plošča ODKLON, ki so jo izdali 10. oktobra, ponuja tršo glasbo in bolj dodelano zvočno podobo, kar sta že nakazali skladbi Tvoja igra, tvoj moment in Sladka mala zver, zdaj pa predstavljajo najnovejši singel in videospot za pesem Nazaj. Kot pravijo sami, je "treba včasih iti nazaj, da lahko greš naprej", s skladbo pa nostalgično gledajo v preteklost, v neke druge čase in v neke druge družbe, ki so se s časom razšle.

Zvočno podobo drugega albuma so ukrojili precej bendovsko, vseh deset skladb pa je nastalo v zadnjih dveh letih, tematsko pa se ukvarjajo predvsem z našim vsakdanom in družbo. Besedila se dotikajo digitalizacije življenja, pretvarjanja in samovšečnosti ali pa se nostalgično vračajo v preteklost, dotaknili pa so se tudi malo bolj osebnih tem medsebojnih odnosov – tistih najbližjih, ljubezenskih in prijateljskih. Poklepetali smo s frontmanom Gregorjem Vidcem.