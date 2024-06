Odkrili posnetek znamenitega koncerta skupine Stone Roses iz leta 1990

Odkrili so posnetek znamenitega koncerta skupine Stone Roses iz leta 1990. Film je posnel član tehnične ekipe skupine Martin Cornell in ga vse doslej hranil v svojem arhivu. Triurni posnetek poleg samega koncerta vključuje tudi priprave in generalko zanj in bo uporabljen v dokumentarnem filmu, ki bo prvič ovekovečil znamenit glasbeni nastop zasedbe Stone Roses.

Po pisanju BBC bo film odpravil dolgoletno razpravo o tem, ali je bil koncert res tako veličasten, saj je bilo slišati tudi očitke zaradi slabega zvoka.

Koncert na prostem, ki je potekal na območju opuščene kemične tovarne, naj bi sicer profesionalno posneli, vendar je to v zadnjem trenutku propadlo zaradi spora glede honorarja. Cornell, ki je bil del ekipe, ki je gradila oder, a na dan nastopa skupine ni delal, se je odločil, da bo šel na koncert s svojo videokamero.

Snemanje z odra sredi množice mu je odobril tudi njegov nadrejeni. Lokalni organi so imeli sicer pomisleke glede varnosti in zdravja pri delu, vendar je Cornellov šef menil, da bi posnetki lahko bili koristni za poznejše dokazovanje v primeru morebitnih težav. Cornell se danes spominja, da niti ni vedel, da koncerta niso snemali profesionalci. "Tam sem bil, edini, s kamero, in sem koncert posnel," pojasnjuje.

Zasedba Stone Roses je nastala leta 1983 v britanskem mestu Manchester in si v letih delovanja pridobila status enega izmed začetnikov gibanja Madchester. Prvi uspeh je požela že z debitantskim albumom The Stone Roses iz leta 1989. Omenjeni album še danes velja za enega izmed najboljših britanskih albumov. Drugi, Second Coming, ki je sledil čez pet let, je bil njihov zadnji. Člani skupine so se nato razšli, znova pa so se združili leta 2012 in se podali na turnejo.