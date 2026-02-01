Odličen R&B album, ki ne uspava

Če med glasbene želje zaide tudi sodobno izvedena, po zasnovi pa še vedno klasična R&B predstava, potem sme biti tretji album ameriške pevke in avtorice Ari Lennox nemudoma uvrščen med resne kandidate za prosto mesto. Zatem ko je J.Cole, raper in začetni založnik Lennoxove, napovedal, da se sčasoma za zmeraj umika s scene, je 34-letna soularka hitro zašla pod okrilje večje izdajateljske znamke. Priprava odličnega gradiva je pevki iz Washingtona vzela skoraj štiri leta. Med peščico R&B-jevskih standardnih oblik (naslovna, Under The Moon, Twin Flame, Deep Stokes) je Lennoxova uvrstila še več močno pregibnih, mestoma skoraj džezovsko zahtevnih, torej močno sinkopiranih songov. Temu opisu še zlasti ustrezata napeva Soft Girl Era in 24 Seconds, pri čemer je slednja zelo prepričljiva variacija na ritmično bolj umirjen afrobeat. Naslovu zvesta sanjavostDreaming ob zaključku bistro urejenega vrstnega reda songov poslušalce potolaži reggae duet z jamajškim prvakom Bujem Bantonom. Poleg tega Ari Lennox na svojem novem delu ohranja značilno pripovednost oz. story-telling, kar albumu Vacancy bržčas zagotavlja dolgotrajno bivanje na lestvicah najbolj uspešnih.