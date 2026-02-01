Naslovnica
Glasba

Odličen R&B album, ki ne uspava

01. 02. 2026

Avtor:
Matjaž Ambrožič
Matjaž Ambrožič

Med soularkami je po novem v vodstvu Ari Lennox

ARI LENNOX - Vacancy

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Če med glasbene želje zaide tudi sodobno izvedena, po zasnovi pa še vedno klasična R&B predstava, potem sme biti tretji album ameriške pevke in avtorice Ari Lennox nemudoma uvrščen med resne kandidate za prosto mesto. Zatem ko je J.Cole, raper in začetni založnik Lennoxove, napovedal, da se sčasoma za zmeraj umika s scene, je 34-letna soularka hitro zašla pod okrilje večje izdajateljske znamke. Priprava odličnega gradiva je pevki iz Washingtona vzela skoraj štiri leta. Med peščico R&B-jevskih standardnih oblik (naslovna, Under The Moon, Twin Flame, Deep Stokes) je Lennoxova uvrstila še več močno pregibnih, mestoma skoraj džezovsko zahtevnih, torej močno sinkopiranih songov. Temu opisu še zlasti ustrezata napeva Soft Girl Era in 24 Seconds, pri čemer je slednja zelo prepričljiva variacija na ritmično bolj umirjen afrobeat. Naslovu zvesta sanjavostDreaming ob zaključku bistro urejenega vrstnega reda songov poslušalce potolaži reggae duet z jamajškim prvakom Bujem Bantonom. Poleg tega Ari Lennox na svojem novem delu ohranja značilno pripovednost oz. story-telling, kar albumu Vacancy bržčas zagotavlja dolgotrajno bivanje na lestvicah najbolj uspešnih.

Ocena: 4

ARI LENNOX Vacancy album
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Trikrat cepljen
01. 02. 2026 12.48
Rap in hip hop sta čisto izpadla in sta out kot še nikoli. Klasični novodobni R&B pa uničuje AI, ki generira perfektno glasbo. ( Le moje skromno opažanje anglosaxsonskih trendov )
Odgovori
+0
2 2
Diego14
01. 02. 2026 11.08
Evo ga...spet ta
Odgovori
+14
14 0
osiveli_ritmični_gimnastik
01. 02. 2026 19.48
Diegey podelam se nate.
Odgovori
-9
0 9
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
