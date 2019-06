Odlično soliranje Galesa in Fletcherja zaključilo prvi Bluesland

Medtem ko je na drugi strani Ljubljane igral Mark Knopfler , je bil Ljubljanski grad v znamenju kraljev bluesa. Zadnji dan festivala Blueslandso namreč tam nastopile zasedbe Shuffle Truffle in Rosedale , nato je na oder prišel eden ob boljših blues kitaristov na svetu Kirk Fletcher . Prvo izdajo festivala pa je sklenil Eric Gales, strasten kitarski virtuoz z neobičajno tehniko igranja, saj čeprav ni levičar, narobe obrnjeno kitaro igra z levo roko. Večer je sklenilo divje improviziranje med Fletcherjem in Galesom, kar je samo potrdilo, da je festival na pravi poti in da se prihodnje leto, junija 2020, ko imajo orgaizatorji že rezerviran termin, lahko nadejamo še boljšega festivala z večjim obiskom.

"Let me hear you screeeeam!"

Če spomnimo, je so prvi dan festivala nastopili Bad Notion, Manu Lanvin, Mike Sponza in izvrstna kitaristkaAna Popovic, petkov večer so bili na odru Tomislav Goluban Band, Laura Cox, Sven Hammondin kultni Richie Kotzen, poznan po zasedbah Poison, Mr. Big in The Winery Dogs.