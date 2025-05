'Odločili smo se, da gremo nazaj v staro šolo Šank Rocka'

OGLAS

Pesem je nastala po 'šankrockovskem sistemu' – na vajah, skupaj in iz srca. Pesem sta najprej zasnovala Matjaž Jelen, pevec skupine Šank Rock in Tomislav Jovanovič Tokac, pevec skupine Dan D, nato pa so jo člani skupine skupaj razvili v prostoru za vaje.

Šank Rock predstavljajo pesem z naslovom Danes je dan.

Produkcijo je prevzel Dejan Radičevič – Dejzi, ki je s svojim znanjem singlu dodal svežino in moderen zvok: "Z Dejzijem smo delali prvič, a smo se odlično ujeli," je povedal Cveto Polak, basist skupine Šank Rock. "To je skladba pozitivizma, s pozitivnim pogledom na svet, v katerem živimo in je trenutno malo zmeden, ampak Šank Rock je vedno verjel v prihodnost, zato smo po 43 letih še vedno tukaj," nam je povedal pevec, kitarist Bor Zuljan pa je dodal: "Pri nas vse stvari nastanejo z nekim namenom in tako je nastal tudi ta komad. Kot je rekel Matjaž, je ideja bila, da podamo sporočilo, da tudi kadar nam je najbolj hudo in negativno, moramo biti pozitivni."

Videospot, ki spremlja pesem, je zmes realnosti z igranjem na glasbene inštrumente in umetne inteligence. "Če bi vse te kadre snemali po starem, ne vem, kdaj bi bili gotovi," je z nasmehom dodal Cveto. "Smo zelo veseli in srečni, da poznamo ekipo ljudi, ki ustvarjajo takšne projekte za res velika podjetja in smo se zmenili, da ustvarimo nekaj, česar še ni bilo," je o snemanju videa povedal Jelen, Zuljan, ki v spotu prileti iz vesolja, pa je za našo ekipo dodal: "Zelo zanimivo je, kako nastajajo zadeve, saj ne veš točno, kako bo na koncu. Sposobnost vsega tega danes je zelo zanimiva in mislim, da je prav to čar, da nas bodo ljudje videli v nevsakdanjih vlogah, ki pa imajo svoj namen in pa pomen glede na to, o čem skladba govori. Mislim, da smo se kar dobro znašli v teh vlogah."

Šank Rock