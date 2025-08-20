Odločitev je padla: prihodnje leto bo Evrovizija na Dunaju

Tekmovanje za Pesem Evrovizije bo prihodnje leto potekalo na Dunaju. Avstrijska prestolnica je v zadnjem dvoboju namreč premagala Innsbruck. Države se bodo v Wiener Stadthalle na glasbenem tekmovanju pomerile 12., 14. in 16. maja.

Zmago Avstriji je na letošnjem tekmovanju pripeljal JJ s skladbo Wasted Love. Gre za tretjo avstrijsko zmago na omenjenem tekmovanju - nazadnje je tekmovanje na Dunaj pripeljala Conchita Wurst s skladbo Rise Like A Phoenix.

"Na EBU smo navdušeni, da je bil Dunaj izbran za gostitelja tekmovanja za Pesem Evrovizije 2026. Dunaj slovi kot eno najbolj glasbenih mest na svetu in je zaradi svoje lege v osrčju Evrope idealen gostitelj tekmovanja," so sporočili z EBU. Dunaj se po mestih, ki so največkrat gostila Evrovizijo, uvršča na 4. mesto - skupaj s Köbenhavnom, Malmöjem in Stockholmom. Več tekmovanj so gostili le Dublin, London in Luksemburg.

Pred izbiro mesta pa je EBU razkril tudi nov logotip tekmovanja. Prenovljena podoba med drugim vključuje različne barve in novo pisavo. Logotip so osvežili ob jubileju tekmovanja, da bi blagovno znamko popeljali v prihodnost.