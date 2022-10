Odločitev o selitvi MetalDays iz Tolmina dokončna, nastaja nov festival

Tudi na občini Tolmin so pojasnili, da so organizatorji festivala pred približno mesecem dni podžupanji v funkciji županje Maši Klavora pisno potrdili, da svojega festivala v Tolminu prihodnje leto ne nameravajo več izvesti. Tolminski občinski svetniki so sicer po tem, ko so se epidemiološki ukrepi letos sprostili, s tem pa festivalom omogočili vrnitev na Sotočje, sprejeli nov režim, s katerim so trajanje glasbenega programa omejili na osem ur dnevno in do največ 1. ure zjutraj. Organizatorji so morali v skladu z njim čez dan zagotoviti tudi prost dostop do območja Sotočja.

Na vprašanje, kaj se obeta v prihodnjem letu, so na občini pojasnili, da je delovna skupina, ki je letos na prizorišču vsakokratnega festivala spremljala izvajanje festivalskega režima, pripravila poročilo o svojem delovanju in posredovala skupne ugotovitve. Poročila so pripravile tudi druge vključene institucije, pričakujejo pa še poročila posameznih organizatorjev."V nadaljevanju bo občina sklicala sestanek z vsemi deležniki, organizatorji, lokalnimi institucijami, člani delovne skupine in občinske uprave, ki bo podlaga za začetek priprave predloga festivalskega odloka. Kakršni koli predlogi sprememb trenutno veljavnih sklepov pa bodo predmet obravnave prihodnjega, novega sklica občinskega sveta," so zapisali na občini.

Svetniki so sicer junija obravnavali predlog, po katerem bi Sotočje prihodnje leto gostilo največ šest tradicionalnih festivalov, število obiskovalcev pa bi bilo omejeno na 5000. A so se odločili, da sprejem festivalskega režima za leto 2023 premaknejo na jesen. Da bi zadostili omenjenemu predlogu, so organizatorji MetalDays poizvedovali, ali bi prihodnje leto lahko pripravili manjši festival pod drugim imenom, vendar so bili po besedah Nike Brunet Milunović zavrnjeni.