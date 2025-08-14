Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Glasba

Odločitev sodišča: Otroška skladba Baby Shark ni plagiat

Seul, 14. 08. 2025 19.40 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

Po šestih letih se je v Južni Koreji končala sodna bitka o tem, ali je priljubljena otroška skladba Baby Shark plagiat. Tako je namreč trdil ameriški skladatelj Jonathan Wright, sodišče pa je njegovo tožbo zavrnilo.

Južnokorejsko vrhovno sodišče je odločilo, da priljubljena otroška skladba Baby Shark ni plagiat. S tem so zavrnili tožbo ameriškega skladatelja Jonathana Wrighta, ki je trdil, da so producenti plagiirali njegovo delo, in potrdili dve sodbi nižjega sodišča. S tem se je končala šestletna sodna bitka, je poročal BBC.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Wright je leta 2011 posnel različico pesmi, ki izhaja iz otroške ljudske pesmi. Čeprav je trdil, da ima avtorske pravice, pa je podjetje Pinkfong trdilo, da gre v njihovem primeru za priredbo iste ljudske pesmi, ki pa ni zaščitena z avtorskimi pravicami. Sodišče je ocenilo, da se Wrightovo delo ne razlikuje bistveno od izvirnika.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ko je Wright zasledil Pinkfongovo različico skladbe, po lastnih navedbah sprva ni razmišljal o tožbi, saj je bila skladba v javni domeni. Za tožbo se je odločil, ko je Pinkfong zagrozil južnokorejski politični stranki PPP, ker je uporabila skladbo v politični kampanji.

Baby Shark velja za eno najbolj priljubljenih in viralnih otroških pesmi zadnjega obdobja. Na Youtubu je skladba presegla 16 milijard ogledov, s čimer velja za najbolj gledan video na omenjeni platformi. Druga na lestvici je skladba Despacito Luisa Fonsija in Daddyja Yankeeja, ki ima skoraj polovico manj ogledov (slabih 9 milijard).

baby shark sodišče sodba plagiat
Naslednji članek

'Pa recite, da to ni najlepši kraj na svetu?'

SORODNI ČLANKI

Baby Shark prvi do 10 milijard ogledov na YouTubu

Baby Shark premagal Despacito in postal najbolj gledan video na Youtubu

Prestrašenemu otroku so libanonski protestniki zapeli 'Baby Shark'

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089