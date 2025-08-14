Odločitev sodišča: Otroška skladba Baby Shark ni plagiat

Južnokorejsko vrhovno sodišče je odločilo, da priljubljena otroška skladba Baby Shark ni plagiat. S tem so zavrnili tožbo ameriškega skladatelja Jonathana Wrighta , ki je trdil, da so producenti plagiirali njegovo delo, in potrdili dve sodbi nižjega sodišča. S tem se je končala šestletna sodna bitka, je poročal BBC .

Wright je leta 2011 posnel različico pesmi, ki izhaja iz otroške ljudske pesmi. Čeprav je trdil, da ima avtorske pravice, pa je podjetje Pinkfong trdilo, da gre v njihovem primeru za priredbo iste ljudske pesmi, ki pa ni zaščitena z avtorskimi pravicami. Sodišče je ocenilo, da se Wrightovo delo ne razlikuje bistveno od izvirnika.

Ko je Wright zasledil Pinkfongovo različico skladbe, po lastnih navedbah sprva ni razmišljal o tožbi, saj je bila skladba v javni domeni. Za tožbo se je odločil, ko je Pinkfong zagrozil južnokorejski politični stranki PPP, ker je uporabila skladbo v politični kampanji.

Baby Shark velja za eno najbolj priljubljenih in viralnih otroških pesmi zadnjega obdobja. Na Youtubu je skladba presegla 16 milijard ogledov, s čimer velja za najbolj gledan video na omenjeni platformi. Druga na lestvici je skladba Despacito Luisa Fonsija in Daddyja Yankeeja, ki ima skoraj polovico manj ogledov (slabih 9 milijard).