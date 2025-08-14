Odločitev sodišča: Otroška skladba Baby Shark ni plagiat

Južnokorejsko vrhovno sodišče je odločilo, da priljubljena otroška skladba Baby Shark ni plagiat. S tem so zavrnili tožbo ameriškega skladatelja Jonathana Wrighta, ki je trdil, da so producenti plagiirali njegovo delo, in potrdili dve sodbi nižjega sodišča. S tem se je končala šestletna sodna bitka, je poročal BBC.
Wright je leta 2011 posnel različico pesmi, ki izhaja iz otroške ljudske pesmi. Čeprav je trdil, da ima avtorske pravice, pa je podjetje Pinkfong trdilo, da gre v njihovem primeru za priredbo iste ljudske pesmi, ki pa ni zaščitena z avtorskimi pravicami. Sodišče je ocenilo, da se Wrightovo delo ne razlikuje bistveno od izvirnika.
Ko je Wright zasledil Pinkfongovo različico skladbe, po lastnih navedbah sprva ni razmišljal o tožbi, saj je bila skladba v javni domeni. Za tožbo se je odločil, ko je Pinkfong zagrozil južnokorejski politični stranki PPP, ker je uporabila skladbo v politični kampanji.
Baby Shark velja za eno najbolj priljubljenih in viralnih otroških pesmi zadnjega obdobja. Na Youtubu je skladba presegla 16 milijard ogledov, s čimer velja za najbolj gledan video na omenjeni platformi. Druga na lestvici je skladba Despacito Luisa Fonsija in Daddyja Yankeeja, ki ima skoraj polovico manj ogledov (slabih 9 milijard).
