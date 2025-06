'Odobrena s strani boga': pevka po burni razpravi z novo naslovnico albuma

Sabrina Carpenter je na družbenih omrežjih razkrila novo različico prihajajočega albuma Man's Best Friend. Pevka je bila v zadnjih dneh tarča številnih kritik na račun prvotne različice. Številni so ji očitali, da je s kontroverzno fotografijo, na kateri kleči pod moškim, ki jo drži za lase, vrgla slabo luč na ženske in naredila korak nazaj v enakopravnosti.