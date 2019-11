Odpovedan koncert Iglesiasa: Bodo kupci vstopnic dobili nazaj denar?

Decembra bi moral v zagrebški Areni nastopiti priljubljeni španski pevec Enrique Iglesias, a kot so sporočili z Eventima, uradnega prodajalca vstopnic, je koncert odpovedan. Odpovedal naj bi ga izvajalec sam, saj organizator do njega ni izpolnjeval svojih dolžnosti, še več: organizator naj bi vzel denar, pridobljen s prodajo vstopnic, do izvajalca pa ni izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti.

Slovenski kupci (in tudi ostali) se sprašujejo, kaj zdaj in ali bodo dobili nazaj svoj denar. Kot je z Eventima pojasnila izvršna direktorica Nicole Radermacher: "Kupci so se že obrnili na nas. Zagotavljamo jim, da nam ni vseeno in da se trudimo po najboljši močeh pridobiti nazaj denar od organizatorja in tako vsem povrniti strošek nakupa vstopnic." Organizator denarja, pridobljenega od prodaje vstopnic, ne želi vrniti, zato so se odločili, da bodo zadevo reševali po pravni in zakonski poti. Kot je direktorica povedala za 24ur.com, je postopek že v teku: "Ker smo denar od prodanih vstopnic že nakazali organizatorju in produkcijski hiši izvajalca, se trenutno zelo trudimo dobiti ta sredstva nazaj, kar nam bo omogočalo povrnitev denarja kupcem." Radermachterjeva dodaja, da takšnega primera v vseh 15 letih Eventima še niso imeli.

Bolgarski promotor, ki je predstavljal ArtBG, naj bi prevaral kupce vstopnic, organizatorje koncertov in glasbenike, potem ko se je predstavljal kot lokalni promotor za različne trge v Evropi. Razmere so bile razkrite potem, ko je latvijska agencija za prodajo vstopnic na svoji spletni strani kupce obvestila, da je bil Iglesiasov koncert v Rigi odpovedan. Latvijski prodajalec vstopnic Bilesu Serviss zadeve ni želel komentirati, dokler ne bodo dobili uradnega odgovora od policije.

Pollstar poroča, da naj bi se zapletlo pri koncertih več različnih izvajalcev (Enrique Iglesias, Jose Carreras in Bryan Adams), ki so svoj nastop napovedali v Atenah. Kot je za Pollstar potrdil neimenovani vir, naj bi šlo za lažnega promotorja, kot vmesnik je deloval ArtBG, ki je ukradel dobljeni denar in pobegnil, ne da bi poravnal plačilo pri glasbenikih ali plačal lokacije, kjer naj bi bili koncerti.