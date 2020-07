Odpovedani vsi festivali v Zrćah: 'Grozna sezona, nič se ne dogaja'

Hrvaški mediji so pretekli teden pisali, da v Zrćah še vedno načrtujejo nore zabave do jutranjih ur, a seveda v skladu z vladnimi ukrepi zaradi širjenja koronavirusa. Organizatorji BHS Island Festivala so zavihali rokave in se lotili dela. Naredili so načrt, kako bodo vse poletje gostom merili temperaturo, delili zaščitne maske, poskrbeli za primerno razkuževanje prostorov, rezervirano so imeli ekipo nujne pomoči in se celo dogovorili, kje bodo imeli prostor za izolacijo. In sledil je šok. Vsi festivali na najbolj znani hrvaški plaži zabave so odpovedani.

Štab civilne zaščite mesta Novalja na Pagu je imel sejo, na kateri so razpravljali o trenutnih razmerah na Hrvaškem in kaj to pomeni za festivale, ki se približujejo. Sprejeta je bila odločitev, da letos v Zrćah ne bo zabav in ne bo festivalov. "To je odločitev, ki je koristna za vse," je za hrvaški portal povedal župan Novalje Ante Dabo : "Mislim, da se v klubih v Zrćah mladi ne bi držali uvedenih ukrepov. Tam se pije, nekateri so tudi pod vplivom drugih opojnih substanc in ni načina, da bi festival potekal na varen način. To poletje festivalov zagotovo ne bo."

Čeprav so prepovedali festivale, klubom in barom ne morejo prepovedati, da obratujejo še naprej. A vseeno: gostov v Zrćah ni. Kot še piše portal, naj bi za določene stvari na plaži to poletje cene znižali kar za 50 odstotkov (ležalnike, senčnike, pijačo in podobno).

Vodilni v klubu Papaya so potrdili, da se držijo vseh vladnih ukrepov in čakajo na nadaljnja navodila. "Pripravljeni smo se držati vseh ukrepov in čakamo na navodila. Čeprav smo mislili to poletje delati, samo zaradi našega videza, našega imidža, mislimo, da gneče ne bo. Če bodo gosti morali nositi maske in se držati razdalje, tako tudi bo. Za to bomo poskrbeli. Pripravljeni smo tudi poceniti hrano in pijačo," je povedal Ivan Bušljeta iz omenjena kluba.

Festival Noa, ki spada pod občino Kolan, bi moral gostiti težko pričakovani festival BHS Island. Prodano je bilo več kot tisoč vstopnic, festival pa bi moral trajati med 9. in 12. julijem. Vstopnice so prodajali po 32 do 71 evrov. Še pred nekaj dnevi so organizatorji za hrvaški portal potrdili, da so največ vstopnic prodali domačim gostom: Hrvatom in Slovencem. Nekaj jih je bilo tudi iz Nizozemske in Belgije. Organizatorji so bili pripravljeni festival najprej preseliti iz kluba Noa na plažo, a so včeraj izvedeli, da bo zdaj tudi to prepovedano. 24Sata piše, da odgovora, kaj je z denarjem, s katerim so potencialni žurerji plačali vstopnice, niso dobili.