Odprava zelenega Bude z novomeškima raperjema

Hiphopaško Rudolfovo skriva transcendentne rešitve

SIDE – Sam pejt

Nujno, čeprav nenavadno. Novomeški raper Side na pragu izida novega albuma Sidefect opozarja še na njegovega predhodnika Dok je ovaca ... bit če vune (letnik 2020). In to s srce parajočim songom, ki je 100% učinkovit. Če ga poslušaš na samem, ti upočasni utrip, nemara pogonske mišice ne "špara" (takoj), zato pa pri njegovem koncu metuljev, ki so se ti naselili v želodec, ne moreš zanikati. Side aka Edis (Osmanović) je na sceni že vrsto sezon. Iz lokalnih ga je prav omenjeni album uspešno predstavil širši hiphop okolici. Še bolj kot to pa je pomembno, da je Side za časa svojega bivanja v tej sferi doživel in preživel že marsikaj. Tu se skriva večina raperjevega kredita oz. kredibilnost. Po napornem obdobju imeti "poln kufer" vsega ni nič eksotičnega, je pa posebna veščina, da se tega zaveš, vse psiho-vozle prešteješ in se nameniš odpeljati en maratonski giro. Na kapitalni zlom pa tako sproti pozabiš. Količina emocij, ki jih bruha Sideov Sam pejt, je veličastna. Ocena: 5 MIRKO & GHET FT. DJ TOLJO – Morilne veščine

Prikupni Ghetov (ali GhetHeatov) beat s kitarsko vezenino in odločni Groznyjev diskurz o neskončno prostranem metafizičnem ozadju naših dejanj in naklepov ter še mojstrska scratch-solaža DJ Tolje ob koncu – vse to skupaj je naslovna tema že lani predstavljene odlične kolaborativne albumske akcije prvoimenovanih. Morilne veščine v obliki singla z video animacijo dopolnjuje Jakob Bučar. Vizualizacija Mirkovih duhovnih priprav – z naslombo na mite, legende, božanstva in za dodatek še kakšno stripovsko "ninđo" – posnetek mimo borilniškega ringa zapelje v odrešujočo abstraktnost. Ali kot lepo zaključi raper Mirko Grozny, "Um je eno". Vse prej kot karkoli groznega. Ocena: 4,5 CHRISTINE & THE QUEENS – La chanson du chevalier

Francoska alter-pop prvakinja, ki se najpogosteje predstavlja kot posameznica in za nameček še kot skupina, ki tej sledi, je čez dan le Heloise Lettisier. Glasbenica je pravkar izdala tretji album (Redcar Adorable Etoiles), ki ga zaznamuje obilo vplivov ali pa kar prevzetih stilizmov ter zvokov, znanih že s konca osemdesetih in z začetka devetdesetih. Pričujoča Vitezova pesem je izvrsten primer ta gradnje. Če ob strani pustimo pevkine identifikacijske travme in pripadajoči, pač francosko "blesav" video, potem vsa ta sveža vilinskost Christine & The Queen, priznajmo, kar prija. Ocena: 4 LIL UZI VERT – Just Wanna Rock

