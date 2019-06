Odšel je Dr. John, glasbena legenda New Orleansa

"Proti začetku dneva 6. junija je legendarni Malcolm John Rebennack, ml., poznan kot dr. John, umrl za posledicami srčnega napada. Član Dvorane slavnih rock'n'rolla, šestkratni dobitnik grammyja, skladatelj, producent in izvajalec je ustvaril edinstveno mešanico glasbe, v svojem srcu pa nosil domače mesto New Orleans. Družina se zahvaljuje vsem, ki so delili njegovo edinstveno glasbeno potovanje in zahteva zasebnost v tem težkem času. Pogrebni dogovori bodo pravočasno objavljeni,"so v izjavi zapisali njegovi najbližji.

Dr. Johnje bil barviti lik na pisani glasbeni sceni New Orleansa, večinoma pevec in pianist, ki je v poznih 60. letih že desetletje studijski glasbenik, preden je sam udaril na sceno, svoj psihadelični blues rock pod vplivom vuduja pa je zaokroževal v liku "nočnega popotnika" (the night tripper).