Odšel je francoski šansonjer Charles Aznavour

V 95. letu starosti je danes ponoči umrl francoski šansonjer in igralec Charles Aznavour. V svoji karieri je prodal več kot 100 milijonov plošč, podpisuje se tudi pod več kot 1000 skladb. Med njegove največje uspešnice sodita skladbi She in Le temps. Prijel se ga je vzdevek francoski Frank Sinatra.

Francoski šansonjer Charles Aznavour je preminul pri 94 letih. FOTO: Profimedia Charles Aznavour se je rodil leta 1924 kot sin armenskega priseljenca. Glasba mu je bila blizu že v otroštvu, po koncu druge svetovne vojne pa je začel nastopati v kabaretih in glasbenih dvoranah. Pri uveljavitvi mu je pomagala legendarna Edith Piaf, ki jo je spremljal na gostovanjih po Franciji in ZDA. Mednarodno prepoznaven pisec besedil, skladatelj in igralec pa je postal po letu 1954. Poleg ljubezni so rdeča nit mnogih njegovih šansonov vsakdanje malenkosti, ki jih razkriva kot dragocenosti življenja. Aznavour je svojo glasbo izvajal z nevsiljivo poetično govorico in značilnim raskavim sentimentalnim glasom. Ena izmed njegovih največjih uspešnic, ki jo je pel v francoskem, angleškem, italijanskem, španskem, nemškem in ruskem jeziku, je skladba She. Pesem je v 70. letih minulega stoletja dolgo zasedala prvo mesto vodilnih evropskih glasbenih lestvic. Aznavour je posnel več kot 100 albumov, zaigral pa je tudi v 60 filmih, med drugim v filmihStreljajte v pianista iz leta 1959, Orfejev testament iz leta 1960 in Prividi klobučarja iz leta 1982. Leta 1978 je Aznavour nastopil tudi v Ljubljani, znan pa je bil tudi po svoji humanitarni dejavnosti. Po katastrofalnem potresu v Armeniji je denimo državi namenil precejšnjo finančno podporo, v središču glavnega mesta Erevan pa je po njem poimenovan trg. Aznavour je leta 1997 prejel francosko legijo časti, avgusta lani pa je dobil tudi svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih.