Odšla je pionirska ikona 'industrial' glasbe

"S težkimi srci sporočava, je odšel naš preljubi oče Genesis Breyer P-Orridge , ki se je dve leti in pol boril z levkemijo, telo se je vdalo zgodaj zjutraj, v soboto 14. marca 2020. Položilo ga/jo bodo poleg njegove/njene druge polovice Jaqueline "Lady Jaye" Breyer, ki nas je zapustila leta 2007, kjer bosta zdaj spet združena. Hvala vam za vašo ljubezen in podporo ter da spoštujete našo zasebnost v času žalovanja," sta preko družbenih omrežij javnost obvestili hčerki Caress in Genesse.

Leta 1950 rojeni Neil Andrew Megson je leta 1969 ob boku Cossy Fanni Tuttiosnoval kontroverzni umetniški kolektvi COUM Transmissions, ki se je počasi spremenil v zasedbo Throbbing Gristle, ko sta se jima pridružila še člana Peter "Sleazy" ChristophersoninChris Carter. Četudi so jim pankerji svetovali, da naj se naučjo tri akorde in ustanovijo skupino, se jim je to zdelo neumno, saj so začeli delati glasbo tako kot je npr. tovarna Ford izdelovala avte, na industrijskem tekočem traku. "Industijska glasba za industrijske ljudi" je bil slogan njihove na novo ustanovljene založbeIndustrial Records, za katero so leta 1977 izdali svoj prvenec The Second Annual Report, ki ga slavijo kot enega najboljših albumov industrial glasbe.

Za svoje vplive so navajali minimalista Johna Cagea in piscaWilliama S. Burroughsa pa vse do dadaistov ter cut-up tehnike Briona Gysina. Ploščo so po Burroughsovem nasvetu posneli na kaseto ter predstavili mantro "zabave skozi bolečino". Leta 1978 so izdali D.O.A.: The Third and Final Report of Throbbing Gristle, leta 1979 pa povsem obrnili ploščo in posneli album 20 Jazz Funk Greats.