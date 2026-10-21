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Glasba

Odštevamo do spektakla UMEK 5.0 - (NE)ZDRUŽLJIVO

Ljubljana, 21. 10. 2026 10.36 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
UMEK

Razprodan in neponovljiv dogodek, več kot 20 nastopajočih, dve areni in zabava do jutra so le začetek. UMEK 5.0 – (NE)ZDRUŽLJIVO bo 23. oktobra Gospodarsko razstavišče spremenil v prizorišče, kjer se bodo glasba, tehnologija, scenografija in številna presenečenja povezali v enkratno izkušnjo. Ob tem bo 'fotr' praznoval tudi svoj 50. rojstni dan.

Umek svojega 50. rojstnega dneva očitno ni nameraval praznovati skromno. Dogodek UMEK 5.0 – (NE)ZDRUŽLJIVO je razprodan, na odru pa se mu bodo v enkratnem koncertnem spektaklu pridružili Laibach, Magnifico, Siddharta, Raiven, Modrijani, Perpetuum Jazzile, Anja Rupel, Andja Marić, Mina Špiler, Ana Klašnja, Joker Out in številni drugi.

Umek
Umek
FOTO: David Filipovič

Pri tem Umek ne bo le gostitelj večera. Svoj prepoznavni glasbeni podpis in elektronski zvok bo vpletel v nastope ter glasbene svetove svojih gostov, s čimer bo ideja združevanja nezdružljivega zaživela tudi neposredno na odru. Znane skladbe in izvajalci bodo tako za ta večer dobili drugačno, posebej za ta spektakel ustvarjeno podobo.

Umek
Umek
FOTO: MinusPlusForward

A koncert bo šele prvi del noči. Po njem se bo dogajanje nadaljevalo v tehno in house areni, kjer bodo za elektronski utrip do jutranjih ur poskrbeli DJ Rush, Cristian Varela, Marco Bailey, Valentino Kanzyani, Kurd Maverick, Sharkastique Tunes v postavi Shark, Sylvain in Jaka, Estora, Dancelectric, Diego Pagan ter Veztax, za mešalno mizo pa bo v obeh arenah seveda stopil tudi slavljenec.

UMEK
UMEK
FOTO: Arhiv izvajalca

UMEK 5.0 ne bo klasičen koncert z odrom in velikim zaslonom v ozadju. Celoten prostor bo postal del zgodbe. Ob jubileju je Uroš spet združil moči z ekipo FM agencija in najboljšo tehnično produkcijo v Sloveniji – Mugada, ki stojita za nekaterimi najbolj odmevnimi in produkcijsko dovršenimi dogodki v Sloveniji – od legendarnega Žura z razlogom, Dneva elektronike, Kurzschlussa in DiscoNautice do številnih drugih nepozabnih glasbenih zgodb.

Preberi še Umek 5.0: spektakel, ki bo za eno noč spremenil Gospodarsko razstavišče

Osrednji koncertni spektakel nastaja pod režijsko in kreativno taktirko Mihe Krušiča, skupaj z Umekom in produkcijsko ekipo, ki pripravlja preplet glasbe, performansa, svetlobe, videa in scenografije. Eden najbolj opaznih elementov bo monumentalna vizualna kulisa, ki bo oder razširila v prostor ter obiskovalca potegnila v dogajanje. V kombinaciji s teatrom luči, videovsebinami in posebej zasnovanimi vizualnimi elementi bo vsak nastop del večje zgodbe – od prvega do zadnjega trenutka koncertnega šova.

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