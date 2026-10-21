Odštevamo do spektakla UMEK 5.0 - (NE)ZDRUŽLJIVO

Umek svojega 50. rojstnega dneva očitno ni nameraval praznovati skromno. Dogodek UMEK 5.0 – (NE)ZDRUŽLJIVO je razprodan, na odru pa se mu bodo v enkratnem koncertnem spektaklu pridružili Laibach, Magnifico, Siddharta, Raiven, Modrijani, Perpetuum Jazzile, Anja Rupel, Andja Marić, Mina Špiler, Ana Klašnja, Joker Out in številni drugi.

Umek FOTO: David Filipovič

Pri tem Umek ne bo le gostitelj večera. Svoj prepoznavni glasbeni podpis in elektronski zvok bo vpletel v nastope ter glasbene svetove svojih gostov, s čimer bo ideja združevanja nezdružljivega zaživela tudi neposredno na odru. Znane skladbe in izvajalci bodo tako za ta večer dobili drugačno, posebej za ta spektakel ustvarjeno podobo.

Umek FOTO: MinusPlusForward

A koncert bo šele prvi del noči. Po njem se bo dogajanje nadaljevalo v tehno in house areni, kjer bodo za elektronski utrip do jutranjih ur poskrbeli DJ Rush, Cristian Varela, Marco Bailey, Valentino Kanzyani, Kurd Maverick, Sharkastique Tunes v postavi Shark, Sylvain in Jaka, Estora, Dancelectric, Diego Pagan ter Veztax, za mešalno mizo pa bo v obeh arenah seveda stopil tudi slavljenec.

UMEK FOTO: Arhiv izvajalca

UMEK 5.0 ne bo klasičen koncert z odrom in velikim zaslonom v ozadju. Celoten prostor bo postal del zgodbe. Ob jubileju je Uroš spet združil moči z ekipo FM agencija in najboljšo tehnično produkcijo v Sloveniji – Mugada, ki stojita za nekaterimi najbolj odmevnimi in produkcijsko dovršenimi dogodki v Sloveniji – od legendarnega Žura z razlogom, Dneva elektronike, Kurzschlussa in DiscoNautice do številnih drugih nepozabnih glasbenih zgodb.