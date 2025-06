Odstopil izvršni direktor Evrovizije Martin Österdahl

Iz Evropske radiodifuzne zveze (EBU) so sporočili, da bo izvršni nadzornik tekmovanja za pesem Evrovizije in njene otroške različice Martin Österdahl po petih letih odstopil s položaja. Kot so zapisali na spletni strani EBU, je Österdahl Evrovizijo vodil skozi zahtevno obdobje, tudi pandemijo, ko je bil leta 2021 izbor v Rotterdamu.