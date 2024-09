Odvil se je Roots in The Woods, letos edini slovenski reggae festival

Ohlajeni pohorski zrak je na festival pritegnil tudi lepo število regi navdušencev iz tujine:"Lani sem bil prvič tu. Presenečen sem, na smučišču sploh še nisem stal, kaj šele poleti," je povedal eden od tujcev. "Iz Nemčije smo do sem prevozili več kot 1000 kilometrov," je bilo še moč slišati in pa: "Reggae glasba je za nas duhovna stvar. Povezuje nas z naravo."

Žanr regi glasbe in legendarnega Boba Marleya je to pomlad po svetovnih kinematografih spet aktualizirala filmska biografija One Love - ena ljubezen. Organizatorska ekipa je festival že šesto leto pripravila s prostovoljnim delom, na številnih delavnicah pa so dub, drum'n'bass, dancehall, jungle in ska skušali približati tudi najmlajšim generacijam.

Organizatorji festivala so aktivni podporniki sound system kulture in festival ustvarjajo za ljubitelje reggaeja, duba, drum'n'bassa, dancehalla, jungle, ska in druge sorodne bass in boben glasbe. Spodbujajo odmik od vsakdanjega vrveža, v naravo, ki jemlje dih in je dar, ki ga je nemogoče nadomestiti in katerega je potrebno skrbno varovati. Z vrnitvijo h koreninam tako promovirajo spoštljiv odnos do narave, skrb za zdravje in dobro mentalno počutje. Festival je posledično tudi ekološko ozaveščen, saj spodbuja k minimalni uporabi embalaže, poleg tega pa se na njem ozavešča o biotski raznovrstnosti preko delavnic in drugega.