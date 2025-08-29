Odziv Selene Gomez na zaroko Taylor Swift: Prava ljubezen obstaja

Kaj je še boljše od tega, da se zaročiš z ljubeznijo svojega življenja? Da se le nekaj mesecev za tabo zaroči tudi tvoja najboljša prijateljica. Nedavno je namreč svet preplavila novica, da se je glasbenica Taylor Swift zaročila z igralcem ameriškega nogometa Travisom Kelcejem in sprožila malo morje odzivov z vseh koncev sveta, od svojih oboževalcev do številnih zvezdnikov.

Med njimi je zdaj tudi pevka in igralka Selena Gomez, ki je prijateljičino zaroko pospremila na svojem Instagram profilu s fotografijo, na kateri se Taylor in Travis objemata. Pod objavo je pripisala: "Ko se zaroči tvoja najboljša prijateljica." Zraven je pripela še belo srce, za glasbeno spremljavo objave pa je izbrala pesem skupine Queen You're My Best Friend.

Selena je s svojimi sledilci prav tako delila sporočilo, ki ji ga je Swift poslala leta 2009: "Prava ljubezen se včasih še vedno zgodi. Ni zgolj nekaj, v kar verjamemo, ko smo stari devet let. Jaz želim verjeti v to, daj tudi ti," je pred šestnajstimi leti napisala Taylor, ki se ji je želja očitno le izpolnila. Zaročila se je s človekom, za katerega pravi, da je njena največja ljubezen.