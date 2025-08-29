Svetli način
Glasba

Odziv Selene Gomez na zaroko Taylor Swift: Prava ljubezen obstaja

Los Angeles, 29. 08. 2025 06.00

A. J.
Dolgoletno prijateljstvo zvezdnic Taylor Swift in Selene Gomez sega še v leto 2000 in je vse do danes ostalo enako čvrsto. To dokazuje tudi odziv Selene Gomez, ki je s simpatično objavo izrazila svoje veselje ob nedavni zaroki Taylor Swift. Na družbenem omrežju je objavila sliko novopečenih zaročencev in zraven pripisala: "Ko se zaroči tvoja najboljša prijateljica."

Kaj je še boljše od tega, da se zaročiš z ljubeznijo svojega življenja? Da se le nekaj mesecev za tabo zaroči tudi tvoja najboljša prijateljica. Nedavno je namreč svet preplavila novica, da se je glasbenica Taylor Swift zaročila z igralcem ameriškega nogometa Travisom Kelcejem in sprožila malo morje odzivov z vseh koncev sveta, od svojih oboževalcev do številnih zvezdnikov. 

Selena Gomez se je odzvala na zaroko Taylor Swift s prisrčno objavo.
Selena Gomez se je odzvala na zaroko Taylor Swift s prisrčno objavo. FOTO: Instagram

Med njimi je zdaj tudi pevka in igralka Selena Gomez, ki je prijateljičino zaroko pospremila na svojem Instagram profilu s fotografijo, na kateri se Taylor in Travis objemata. Pod objavo je pripisala: "Ko se zaroči tvoja najboljša prijateljica." Zraven je pripela še belo srce, za glasbeno spremljavo objave pa je izbrala pesem skupine Queen You're My Best Friend

Selena je s svojimi sledilci prav tako delila sporočilo, ki ji ga je Swift poslala leta 2009: "Prava ljubezen se včasih še vedno zgodi. Ni zgolj nekaj, v kar verjamemo, ko smo stari devet let. Jaz želim verjeti v to, daj tudi ti," je pred šestnajstimi leti napisala Taylor, ki se ji je želja očitno le izpolnila. Zaročila se je s človekom, za katerega pravi, da je njena največja ljubezen.

Objava Selene Gomez na Instagramu
Objava Selene Gomez na Instagramu FOTO: Instagram
Selena in Taylor se poznata še iz leta 2000, ko se je Selena videvala s pevcem Nickom Jonasom, Swift pa so povezovali z njegovim bratom Joejem Jonasom. Potem je Selena prekinila razmerje z Nickom, a prijateljstvo s Taylor se je obdržalo. "V tistih letih sva postali najboljši prijateljici. Še bolj sva se povezali po mojem razhodu z Nickom in preprosto vztrajali kljub vsem padcem in vzponom v življenju. In evo, po 16 letih sva tu," je dejala Gomez.

Selena Gomez in Taylor Swift
Selena Gomez in Taylor Swift FOTO: Instagram

Danes sta obe, kot pravita, v srečnem razmerju. 33-letna Selena zaročena z Bennyjem Blancom, 35-letna Taylor pa zdaj s Travisom. To novico sta s svetom delila ob fotografiji na Instagramu, pod katero sta zapisala: "Vaša učiteljica angleščine in učitelj športne vzgoje se bosta poročila."

taylor swift selena gomez odziv zaroka
