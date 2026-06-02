Ognjevito maščevanje Ariane Grande v novem videospotu

Pod nov videospot glasbenice Ariane Grande, ki se v petminutnem videoposnetku maščuje bivšemu partnerju, ki ga je uprizoril igralec Justin Long, se je podpisala režiserka Christian Breslauer, za kamero pa je skrbel priznan direktor fotografije Janusz Kamiski.
Spot se začne s pokopom zvezdnice v podzemni bunker, poln kupov črno-belih zvezkov za pisanje, označenih z besedo 'negotovosti'. Kljub temu da jo je pokopal, zvezdnico nato lik, ki ga je upodobil Long, neprestano vidi, kar pripelje do več nesreč, v katerih utrpi boleče poškodbe in na koncu sam pristane v bunkerju, medtem ko se Ariana 'reši'.
Pevka je osmi album napovedala konec aprila in izjavila, da je "nekaj, kar je polno življenja in raste skozi razpoke nečesa hladnega, trdega in izzivalnega". Nekateri so prvi singel Hate That I Made You Love Me že interpretirali kot pesem o razhodu ali celo kot sporočilo javnosti o tem, kako jo ta dojema.
Pred zvezdnico je pestro obdobje, pripravlja se namreč na turnejo, ki se začne 6. junija v Oaklandu in zaključi 23. avgusta v Londonu, ki bo tudi edina evropska postaja butične turneje Eternal Sunshine.
Janusz Kamiński je eden najvplivnejših in najbolj priznanih direktorjev fotografije v sodobni filmski industriji. Poljsko-ameriški filmski ustvarjalec je najbolj znan po svojem dolgotrajnem in izjemno plodnem sodelovanju z režiserjem Stevenom Spielbergom. Za svoje mojstrsko delo pri filmih Schindlerjev seznam in Reševanje vojaka Ryana je prejel oskarja za najboljšo fotografijo. Njegov vizualni slog je pogosto prepoznaven po dramatični uporabi svetlobe, visokem kontrastu in sposobnosti ustvarjanja specifičnega vzdušja, ki globoko dopolnjuje pripovedno plat filma.
