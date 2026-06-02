Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Ognjevito maščevanje Ariane Grande v novem videospotu

Los Angeles, 02. 06. 2026 15.30 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Ariana Grande

Ariana Grande je izdala videospot za Hate That I Made You Love Me, prvo pesem s težko pričakovanega osmega studijskega albuma, ki nosi naslov Petal. V spotu, ki so ga navdahnile grozljivke, je ob pevki zaigral star znanec tega filmskega žanra, igralec Justin Long.

Pod nov videospot glasbenice Ariane Grande, ki se v petminutnem videoposnetku maščuje bivšemu partnerju, ki ga je uprizoril igralec Justin Long, se je podpisala režiserka Christian Breslauer, za kamero pa je skrbel priznan direktor fotografije Janusz Kamiski.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spot se začne s pokopom zvezdnice v podzemni bunker, poln kupov črno-belih zvezkov za pisanje, označenih z besedo 'negotovosti'. Kljub temu da jo je pokopal, zvezdnico nato lik, ki ga je upodobil Long, neprestano vidi, kar pripelje do več nesreč, v katerih utrpi boleče poškodbe in na koncu sam pristane v bunkerju, medtem ko se Ariana 'reši'.

Pevka je osmi album napovedala konec aprila in izjavila, da je "nekaj, kar je polno življenja in raste skozi razpoke nečesa hladnega, trdega in izzivalnega". Nekateri so prvi singel Hate That I Made You Love Me že interpretirali kot pesem o razhodu ali celo kot sporočilo javnosti o tem, kako jo ta dojema.

Ariana Grande v spotu za pesem Hate That I Made You Love Me.
Ariana Grande v spotu za pesem Hate That I Made You Love Me.
FOTO: Profimedia

Pred zvezdnico je pestro obdobje, pripravlja se namreč na turnejo, ki se začne 6. junija v Oaklandu in zaključi 23. avgusta v Londonu, ki bo tudi edina evropska postaja butične turneje Eternal Sunshine.

Razlagalnik

Janusz Kamiński je eden najvplivnejših in najbolj priznanih direktorjev fotografije v sodobni filmski industriji. Poljsko-ameriški filmski ustvarjalec je najbolj znan po svojem dolgotrajnem in izjemno plodnem sodelovanju z režiserjem Stevenom Spielbergom. Za svoje mojstrsko delo pri filmih Schindlerjev seznam in Reševanje vojaka Ryana je prejel oskarja za najboljšo fotografijo. Njegov vizualni slog je pogosto prepoznaven po dramatični uporabi svetlobe, visokem kontrastu in sposobnosti ustvarjanja specifičnega vzdušja, ki globoko dopolnjuje pripovedno plat filma.

Grozljivka je filmski žanr, katerega primarni cilj je v gledalcu vzbuditi občutke strahu, tesnobe, nelagodja ali groze. Ta žanr se pogosto opira na nadnaravne elemente, psihološke napetosti ali fizične grožnje, da bi ustvaril napeto atmosfero. Zgodovinsko so se grozljivke razvile iz gotske literature in ljudskega izročila, danes pa vključujejo številne podžanre, kot so psihološki trilerji, slasher filmi, paranormalne grozljivke in znanstvenofantastične grozljivke, ki s svojo estetiko pogosto vplivajo tudi na glasbene videospote in pop kulturo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
ariana grande pesem videospot Hate That I Made You Love Me

2nite v novi pesmi govori o ljubezenski zgodbi med resničnostjo in iluzijo

24ur.com Miley in Selena istočasno izdali skladbi: ena čustveno, druga poskočno
24ur.com Zayn Malik po dveh letih izdal novo pesem 'Love Like This'
24ur.com Ana Dežman poslušalce z novo pesmijo popelje na Rožnik
Zadovoljna.si "Psihično me je zlorabljal, jaz pa sem ga ljubila bolj kot sebe"
24ur.com Anja Rupel o novi pesmi: 'Ljubezen je gonilna sila življenja'
24ur.com Bad Bunny se v novi pesmi primerja z bivšim fantom Kendall Jenner
24ur.com Rusko Richie v novi pesmi z Ano Klašnja in Sašo Lendero
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Princesa Charlene delila novo fotografijo z dvojčkoma
Slovenska aplikacija, ki jo otroci obožujejo
Slovenska aplikacija, ki jo otroci obožujejo
Zato so junijski otroci tako posebni
Zato so junijski otroci tako posebni
Tom Holland je treniral za vlogo Spidermana že kot dojenček
Tom Holland je treniral za vlogo Spidermana že kot dojenček
zadovoljna
Portal
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
vizita
Portal
15 minut je lahko življenjskega pomena
Srčni tumor pri hčeri in možganski tumor pri sinu, zgodba družine, ki vas bo ganila
Srčni tumor pri hčeri in možganski tumor pri sinu, zgodba družine, ki vas bo ganila
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Katere nevarne bolezni prenašajo klopi?
Katere nevarne bolezni prenašajo klopi?
cekin
Portal
30-dnevni finančni izziv: kako v enem mesecu spravite svoje finance pod nadzor
Ali je delodajalec pozabil na vaš regres?
Ali je delodajalec pozabil na vaš regres?
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
moskisvet
Portal
Umrl je znani igralec – star je bil le 44 let
Zakaj naj bi se na letalu izognili sedežu 11A: resnica za viralnim mitom
Zakaj naj bi se na letalu izognili sedežu 11A: resnica za viralnim mitom
Velik udarec za Gorana Ivaniševića: sodišče stopilo na stran bivše
Velik udarec za Gorana Ivaniševića: sodišče stopilo na stran bivše
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
dominvrt
Portal
Zato je prepih pri klimi tako nevaren. A obstaja rešitev
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Je vaša rastlina res mrtva? Preprost test razkrije odgovor v nekaj sekundah
Je vaša rastlina res mrtva? Preprost test razkrije odgovor v nekaj sekundah
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
okusno
Portal
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Kosilo brez kompliciranja: pripravljeno v manj kot pol ure
Kosilo brez kompliciranja: pripravljeno v manj kot pol ure
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
voyo
Portal
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744