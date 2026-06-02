Ognjevito maščevanje Ariane Grande v novem videospotu

Pod nov videospot glasbenice Ariane Grande , ki se v petminutnem videoposnetku maščuje bivšemu partnerju, ki ga je uprizoril igralec Justin Long , se je podpisala režiserka Christian Breslauer , za kamero pa je skrbel priznan direktor fotografije Janusz Kamiski .

Spot se začne s pokopom zvezdnice v podzemni bunker, poln kupov črno-belih zvezkov za pisanje, označenih z besedo 'negotovosti'. Kljub temu da jo je pokopal, zvezdnico nato lik, ki ga je upodobil Long, neprestano vidi, kar pripelje do več nesreč, v katerih utrpi boleče poškodbe in na koncu sam pristane v bunkerju, medtem ko se Ariana 'reši'.

Pevka je osmi album napovedala konec aprila in izjavila, da je "nekaj, kar je polno življenja in raste skozi razpoke nečesa hladnega, trdega in izzivalnega". Nekateri so prvi singel Hate That I Made You Love Me že interpretirali kot pesem o razhodu ali celo kot sporočilo javnosti o tem, kako jo ta dojema.