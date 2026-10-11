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Glasba

Okrogli jubilej: 10 let kariere Luke Basija

Maribor, 11. 10. 2026 16.50 pred 30 minutami 4 min branja 1

Avtor:
Alen Podlesnik
LUKA BASI

Sinoči, 10. 10., je Luka Basi pred nabito polno dvorano Tabor v Mariboru praznoval 10 let glasbene kariere. Nastopil je v svoji značilni rdeči barvi in v družbi glasbenih prijateljev, kljub okroglemu jubileju pa je titula zvezde večera pripadla nekomu drugemu.

Deset let kariere, številni glasbeni gostje, družina na odru in večer, ki ga Luka Basi zagotovo ne bo pozabil. V soboto je v mariborski dvorani Tabor pripravil največji koncert svoje dosedanje kariere, na katerem ni manjkalo presenečenj, čustvenih trenutkov in uspešnic, ki jih je občinstvo prepevalo skupaj z njim. Za enega najlepših trenutkov večera je poskrbel njegov sin Tai, ki se mu je prvič pridružil na odru.

Luka Basi je obeležil 10 let kariere.
Luka Basi je obeležil 10 let kariere.
FOTO: Arhiv izvajalca

Na koncert prišel kot obiskovalec in presenetil celo dvorano

Da bo jubilejni večer nekaj posebnega, je bilo jasno že ob samem začetku. A način, na katerega je Luka Basi stopil pred svoje občinstvo, je presenetil marsikoga. Približno dvajset minut pred začetkom koncerta se je namreč v trenirki in z umetno brado pomešal med obiskovalce, ki niso niti slutili, da med njimi stoji glasbenik, zaradi katerega so prišli v dvorano Tabor.

Ko so na oder stopili člani njegove spremljevalne skupine in so zadoneli prvi takti uspešnice Skrito v raju, pa se Luka ni pojavil na odru, temveč kar sredi dvorane. Obiskovalci so se začeli obračati, iskati glas, ki so ga slišali, in hitro ugotovili, kdo se skriva za nenavadno opravo.

Luka Basi z Raayem.
Luka Basi z Raayem.
FOTO: Arhiv izvajalca

Pot do odra je bila tako že sama po sebi pravi mali spektakel. Ko je Luka končno stopil nanj, odvrgel brado in slekel trenirko, je dvorana že pela skupaj z njim. In to je bil šele začetek večera, v katerem se je zvrstilo še kar nekaj presenečenj.

Sin Tai prvič z očetom na odru

Če je bil začetek koncerta poln energije, je nadaljevanje prineslo tudi nekaj trenutkov, ob katerih so se marsikomu orosile oči.

Za najbolj čustven del večera je nedvomno poskrbel Lukov sin Tai, ki je prvič stopil z očetom na veliki koncertni oder. Najprej se mu je pridružil s kitaro pri pesmi Kad postaneš drugome žena, nato pa zbral pogum in tudi sam zapel Ti si moja prva ljubav.

Luka Basi s sinom
Luka Basi s sinom
FOTO: Arhiv izvajalca

Za Luko, ki je že pred koncertom povedal, da je prav sin najpomembnejši gost njegovega jubilejnega večera, je bil to prav poseben trenutek. Deset let je gradil glasbeno kariero, nastopal na številnih odrih in pred tisoči ljudi, tokrat pa je ob sebi na odru prvič imel svojega sina.

A Tai ni bil edini družinski član, ki se je Luki pridružil na odru. Z ženo Nastjo Gabor sta skupaj zapela skladbi S tabo in Ti si moj san, še en prav poseben družinski trenutek pa sta pripravili njegovi sestri, s katerima je zapel pesem Seko moja.

Jubilejni koncert je bil tako tudi praznovanje z ljudmi, ki Luko spremljajo in podpirajo daleč stran od koncertnih odrov.

Nova poročna pesem, ob kateri so se orosile oči

Eno od presenečenj večera je bila tudi predstavitev nove slovenske poročne skladbe, ki še ni izšla. Luka jo je ob spremljavi Raaya na klavirju prvič predstavil občinstvu v dvorani Tabor.

Luka Basi z ženo Nastjo Gabor
Luka Basi z ženo Nastjo Gabor
FOTO: Arhiv izvajalca

Pesem govori o enem najbolj čustvenih trenutkov poročnega dne, ko oče svojo hčer pospremi do oltarja in jo preda bodočemu možu. Že ob prvem poslušanju je ganila marsikoga v dvorani, predvsem pa v prvih vrstah ni manjkalo solznih oči.

Nastja Gabor je dejala, da bo prav ta pesem zagotovo zazvenela tudi takrat, ko bo Luka nekoč svojo hčer pospremil do oltarja.

Od legend hrvaške glasbe do dueta, na katerega so čakali deset let

Na odru dvorane Tabor se je poleg družinskih članov zvrstila tudi vrsta glasbenih gostov. Luki so se pridružili legendarni hrvaški pevec Duško Lokin, Domen Kljun in člani grupe Vigor, s katerimi je le nekaj dni pred koncertom izdal novo skladbo Još viski pijem.

Prav nastop z grupo Vigor je imel za Luko poseben pomen. Z njihovim pevcem Mariem Rothom se poznata skoraj od začetka njegove glasbene poti, ideja o skupni pesmi pa je nastala že pred skoraj desetletjem. Na pravi duet so tako čakali skoraj toliko časa, kolikor traja Lukova glasbena kariera.

Luka Basi z glasbenimi gosti.
Luka Basi z glasbenimi gosti.
FOTO: Arhiv izvajalca

Koncert so popestrili tudi folklorni nastop in ženski pevski zbor. Večer je tako prehajal od intimnih, družinskih trenutkov do pravih koncertnih vrhuncev, ob katerih je občinstvo pelo in plesalo skupaj z Lukom.

Za veliki finale je Luka prihranil uspešnico To je to.

Ob zaključku večera se je ozrl na preteklih deset let, na vse odre, šotore, koncerte in ljudi, ki so ga spremljali na njegovi poti. Spomnil se je, kako so skozi leta skupaj prepevali, nazdravljali in ustvarjali zgodbe, ki so ga pripeljale do njegovega največjega samostojnega koncerta doslej.

Občinstvu se je zahvalil za podporo in za to, da lahko danes živi svoje otroške sanje. Čustev ob zaključku ni skrival, oder pa je zapustil s solzami v očeh.

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Ricketts
11. 10. 2026 17.20
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