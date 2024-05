'Okronajte čarovnico': Irska s temačnim nastopom razdvojila Evropo

Irska je prekinila dolgoletni urok in se uvrstila v veliki finale Evrovizije. A dejstvo, da je sicer ena najuspešnejših držav na glasbenem tekmovanju napredovala iz prvega polfinala, je v javnosti sekundarnega pomena. Vsi namreč govorijo o nastopu Bambie Thug, temačnem in dramatičnem nastopu, ki je pustil velik pečat in razdvojil Evropo. Zakaj so starši otrokom zakrivali oči in zakaj so nekateri ob videnem pomislil na satanizem?