Okustični s pesmijo, ki opeva nostalgijo: nazaj v znano okolje

Skladba Po tisti dolgi poti pozdravlja spomine, se vrača v prostor in čas, v tisto včasih prepotrebno samoto, v domačnost preteklosti … in hkrati išče moč za naprej v miru in utehi preteklih časov. Pripoveduje o vračanju domov oziroma bolje, nazaj v preteklost, v tisto znano okolje, ki nam nudi uteho, mir, luč. Pa naj bo to trenutek, prostor, oseba; vsak od nas ima svoj dom, korenine, iz katerih raste. In po tisti dolgi poti se je tu in tam treba odpraviti, da se (spet) najdemo.

Okustični, (akustična) žanrsko pestra zasedba, katere glasba temelji na vokalni interpretaciji, so z unikatnim glasbenim izrazom in premišljenim avtorskim pečatom v letu 2017 prevetrili slovensko glasbeno pokrajino z debitantsko skladbo Pri nas. Leto kasneje so svojo žanrsko odprtost pokazali z reinterpretacijo skladbe Ta noč je moja, lani pa so se predstavili z novo skladbo Metulji plešejo, ki je kmalu dobila tudi svojo ljudsko različico, s citrami, nato je luč sveta ugledala šeSe vrti (Ko si na tleh). Konec leta so v svet poslali novo skladbo Enkratna, neponovljiva in z njo napovedali izid istoimenskega prvenca. Zgoščenka Enkratna, neponovljiva predstavlja zasedbo, ki jo tvorita Mate Bro in Karin Zemljič, v sodelovanju z Jadranko Juras.Karin je tudi ena od vokalistk Plesnega orkestra POP TV v šovu Zvezde plešejo.