Novo skladbo Okustičnih navdihnil ženski lik

Enkratna, neponovljiva je čuten valček s starinskim pridihom, ki se s svojim zvokom revijskega orkestra spogleduje z izročilom slovenske popevke in obenem napoveduje izid istoimenskega albuma, ki bo luč sveta ugledal 18. novembra. Skladba skupino Okustični s pridruženo članico Jadranko Juras predstavlja v novi luči in odstira še eno plast, ki jo zasedba sicer prikaže z vsako novo skladbo (od prve,Pri nas, potem Metulji plešejo, do tretjega singla Se vrti (Ko si na tleh) in vse tja do reinterpretacije Benčeve Ta noč je moja). Pri skladbi Enkratna, neponovljiva si vokale izmenjujeta Karin Zemljič in Jadranka Juras. Obe dami v duetu opevata unikatnost in posebnost prav vsake predstavnice ženskega spola. Mate Bro je tokrat slišen zgolj na instrumentih (kitara, bas, klaviature).

Glasba, ki veje iz njihovih skladb, občasno črpa navdih iz nekih drugih časov, spet drugič pa je izjemno sodobna. Besedila nikoli niso trivialna, ampak vedno prinašajo konkretne zgodbe ali poglede na aktualno družbo in njeno stanje. Tudi Enkratna, neponovljiva s saboj nosi globino in večplastnost, ki jo ima v sebi vsaka ženska – bodisi v glasbi, kjer z vsakim poslušanjem slišite nov detajl, bodisi v tekstu, ki orisuje ženski večplastni karakter in bit. ''Navdih za skladbo Enkratna, neponovljiva je preprosto ženska. Enkratna in neponovljiva. Ženska himna in hvalnica, ki v "staromodnem" valčku opeva unikatnost vsake posamezne predstavnice lepšega spola,'' o skladbi pravita Mate in Karin.