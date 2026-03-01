Olivia Dean pometla s konkurenco, Robbie Williams ganljivo počastil Osbourna

V Menchesterski areni Co-op Live je slavila pevka Olivia Dean, ki je na britanskih glasbenih nagradah Brit pometla s konkurenco in osvojila kar štiri kipce, vključno za izvajalko leta in album leta.
Mark Ronson je prejel nagrado za izjemen prispevek h glasbi. PinkPantheress kot producent leta. Med drugimi posebnimi nagrajenci pa sta bila Noel Gallagher kot tekstopisec leta in Ozzy Osbourne, ki je posthumno prejel nagrado za življenjsko delo.
Svečano podelitev so s svojimi pevskimi nastopi med drugimi popestrili, zmagovalka večera, 26-letna Olivia Dean, Rosalía, Alex Warren, Sombr, RAYE in Harry Styles, ki je prvič v živo nastopil s pesmimi svojega novega albuma Kiss All the Time. Disco, Occasionals, ki izide čez nekaj dni.
Princu teme so se poklonili proti koncu prireditve, za ganljiv nastop pa so poskrbeli Robbie Williams, Adam Wakeman, Robert Trujillo, Tommy Clufetos in Zakk Wylde.
SEZNAM NAGRAJENCEV:
Izvajalec leta
Dave
Fred again..
JADE
Lily Allen
Little Simz
Lola Young
Olivia Dean
PinkPantheress
Sam Fender
Self Esteem
Skupina leta
The Last Dinner Party
Pulp
Sleep Token
Wet Leg
Wolf Alice
Album leta
Dave – The Boy Who Played The Harp
Lily Allen – West End Girl
Olivia Dean – The Art of Loving
Sam Fender – People Watching
Wolf Alice – The Clearing
Pesem leta
Calvin Harris & Clementine Douglas – "Blessings"
Chrystal & Notion – "The Days (Notion Remix)"
Cynthia Erivo (feat. Ariana Grande) – "Defying Gravity"
Ed Sheeran – "Azizam"
Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax – "Victory Lap"
Lewis Capaldi – "Survive"
Lola Young – "Messy"
Myles Smith – "Nice To Meet You"
Olivia Dean – "Man I Need"
RAYE – "Where Is My Husband!"
Sam Fender (with Olivia Dean) – "Rein Me In"
Skye Newman – "Family Matters"
Mednarodni izvajalec leta
Bad Bunny
Chappell Roan
CMAT
Doechii
Lady Gaga
Rosalía
Sabrina Carpenter
Sombr
Taylor Swift
Tyler, The Creator
Mednarodna skupina leta
Geese
Haim
HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna and REI AMI)
Tame Impala
Turnstile
Mednarodna pesem leta
Alex Warren – "Ordinary"
Chappell Roan – "Pink Pony Club"
Disco Lines & Tinashe – "No Broke Boys"
Gigi Perez – "Sailor Song"
Gracie Abrams – "That's So True"
HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna and REI AMI) – "Golden"
Lady Gaga & Bruno Mars – "Die With A Smile"
Ravyn Lenae – "Love Me Not"
Rosé & Bruno Mars – "APT."
Sabrina Carpenter – "Manchild"
Sombr – "Undressed"
Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"
Novinec leta
Barry Can't Swim
EsDeeKid
Jim Legxacy
Lola Young
Skye Newman
Izbor kritikov
Jacob Alon
Rose Gray
Sienna Spiro
Najboljši alternativni/rock izvajalec
Blood Orange
Lola Young
Sam Fender
Wet Leg
Wolf Alice
Najboljši pop izvajalec
Jade
Lily Allen
Lola Young
Olivia Dean
RAYE
Najboljši hip hop/rap/grime izvajalec
Central Cee
Dave
Jim Legxacy
Little Simz
Loyle Carner
Najboljši R&B izvajalec
Jim Legxacy
Kwn
Mabel
Sasha Keable
Sault
Najboljši dance izvajalec
Calvin Harris & Clementine Douglas
FKA twigs
Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax
PinkPantheress
Sammy Virji
