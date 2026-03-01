Naslovnica
Glasba

Olivia Dean pometla s konkurenco, Robbie Williams ganljivo počastil Osbourna

Manchester, 01. 03. 2026 10.16 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Olivia Dean

Olivia Dean je na britanskih glasbenih nagradah Brit, s kar štirimi osvojenimi kipci, pometla s konkurenco, slovesnost pa se je zaključila z ganljivim poklonom pokojnemu Ozzyju Osbournu, ki je posthumno prejel nagrado za življenjsko delo.

V Menchesterski areni Co-op Live je slavila pevka Olivia Dean, ki je na britanskih glasbenih nagradah Brit pometla s konkurenco in osvojila kar štiri kipce, vključno za izvajalko leta in album leta.

Olivia Dean
Olivia Dean
FOTO: Profimedia

Mark Ronson je prejel nagrado za izjemen prispevek h glasbi. PinkPantheress kot producent leta. Med drugimi posebnimi nagrajenci pa sta bila Noel Gallagher kot tekstopisec leta in Ozzy Osbourne, ki je posthumno prejel nagrado za življenjsko delo. 

Svečano podelitev so s svojimi pevskimi nastopi med drugimi popestrili, zmagovalka večera, 26-letna Olivia Dean, Rosalía, Alex Warren, Sombr, RAYE in Harry Styles, ki je prvič v živo nastopil s pesmimi svojega novega albuma Kiss All the Time. Disco, Occasionals, ki izide čez nekaj dni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Princu teme so se poklonili proti koncu prireditve, za ganljiv nastop pa so poskrbeli Robbie Williams, Adam Wakeman, Robert Trujillo, Tommy Clufetos in Zakk Wylde.

SEZNAM NAGRAJENCEV:

Izvajalec leta

Dave

Fred again..

JADE

Lily Allen

Little Simz

Lola Young

Olivia Dean

PinkPantheress

Sam Fender

Self Esteem


Skupina leta

The Last Dinner Party

Pulp

Sleep Token

Wet Leg

Wolf Alice 


Album leta

Dave – The Boy Who Played The Harp

Lily Allen – West End Girl

Olivia Dean – The Art of Loving 

Sam Fender – People Watching

Wolf Alice – The Clearing


Pesem leta

Calvin Harris & Clementine Douglas – "Blessings"

Chrystal & Notion – "The Days (Notion Remix)"

Cynthia Erivo (feat. Ariana Grande) – "Defying Gravity"

Ed Sheeran – "Azizam"

Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax – "Victory Lap"

Lewis Capaldi – "Survive"

Lola Young – "Messy"

Myles Smith – "Nice To Meet You"

Olivia Dean – "Man I Need"

RAYE – "Where Is My Husband!"

Sam Fender (with Olivia Dean) – "Rein Me In" 

Skye Newman – "Family Matters"


Mednarodni izvajalec leta

Bad Bunny

Chappell Roan

CMAT

Doechii

Lady Gaga

Rosalía

Sabrina Carpenter

Sombr

Taylor Swift

Tyler, The Creator


Mednarodna skupina leta

Geese

Haim

HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna and REI AMI)

Tame Impala

Turnstile


Mednarodna pesem leta

Alex Warren – "Ordinary"

Chappell Roan – "Pink Pony Club"

Disco Lines & Tinashe – "No Broke Boys"

Gigi Perez – "Sailor Song"

Gracie Abrams – "That's So True"

HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna and REI AMI) – "Golden"

Lady Gaga & Bruno Mars – "Die With A Smile"

Ravyn Lenae – "Love Me Not"

Rosé & Bruno Mars – "APT."

Sabrina Carpenter – "Manchild"

Sombr – "Undressed"

Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"


Novinec leta

Barry Can't Swim

EsDeeKid

Jim Legxacy

Lola Young

Skye Newman


Izbor kritikov

Jacob Alon

Rose Gray

Sienna Spiro


Najboljši alternativni/rock izvajalec

Blood Orange

Lola Young

Sam Fender

Wet Leg

Wolf Alice


Najboljši pop izvajalec

Jade

Lily Allen

Lola Young

Olivia Dean

RAYE


Najboljši hip hop/rap/grime izvajalec

Central Cee

Dave

Jim Legxacy

Little Simz

Loyle Carner


Najboljši R&B izvajalec

Jim Legxacy

Kwn

Mabel

Sasha Keable

Sault


Najboljši dance izvajalec

Calvin Harris & Clementine Douglas

FKA twigs

Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax

PinkPantheress

Sammy Virji

brit britanske nagrade glasba Olivia Dean

