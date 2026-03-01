Olivia Dean pometla s konkurenco, Robbie Williams ganljivo počastil Osbourna

V Menchesterski areni Co-op Live je slavila pevka Olivia Dean , ki je na britanskih glasbenih nagradah Brit pometla s konkurenco in osvojila kar štiri kipce, vključno za izvajalko leta in album leta.

Mark Ronson je prejel nagrado za izjemen prispevek h glasbi. PinkPantheress kot producent leta. Med drugimi posebnimi nagrajenci pa sta bila Noel Gallagher kot tekstopisec leta in Ozzy Osbourne, ki je posthumno prejel nagrado za življenjsko delo.

Svečano podelitev so s svojimi pevskimi nastopi med drugimi popestrili, zmagovalka večera, 26-letna Olivia Dean, Rosalía, Alex Warren, Sombr, RAYE in Harry Styles, ki je prvič v živo nastopil s pesmimi svojega novega albuma Kiss All the Time. Disco, Occasionals, ki izide čez nekaj dni.