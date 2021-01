Olivia Newton-John posnela duet s hčerjo Chloe

Pevka in igralka je čas zapovedane karantene preživljala s hčerjo Chloe Rose, v tem obdobju pa je tako uživala, da se je odločila z njo posneti tudi novo skladbo. ''Moja hči je moj razlog za življenje,'' je povedala zvezdnica, ki se bori z rakom na dojki. Za čustveno skladbo Window in the Wall sta posneli tudi videospot.

Olivia Newton-John je v nedavnem intervjuju povedala, da jo je nova skladba z naslovom Window in the Wall na nek način našla, saj sploh ni pričakovala, da bo v času karantene glasbeno ustvarjalna."Predvajala sem si pesem in pričela jokati. Bila sem izredno čustvena in skladba me je zadela v bistvo,"je razložila priljubljena Avstralka.

icon-expand Chloe in Olivia v novem videospotu. FOTO: Youtube

"Vedela sem, da moram to pesem z nekom posneti in moja prva misel je bila Chloe, saj skladba pripoveduje o odnosih, o oproščanju in sočustvovanju, o tem, da je treba videti še drugo plat, sprejeti različne poglede na stvari in vse to početi z ljubeznijo,"je dodala 72-letnica.

Čeprav sta Olivia in Chloe Rose Lattanzi glasbeno že sodelovali, sta zaradi nove skupne skladbe izredno veseli. Prvo skupno pesem sta izdali leta 2015, poimenovali sta joYou Have to Believe. "Všeč mi je bilo, kako ganjena je bila moja mama in izredno se me je dotaknilo dejstvo, da bi za sodelovanje lahko prosila kogarkoli, izbrala pa je mene,"je povedala potomka svetlolase pevke.

Newton-Johnova, ki je leta 2018 razkrila, da se že tretjič bori z rakom, je povedala, da jo lastna pozitivnost vodi čez temne trenutke dneva: "Zelo sem hvaležna za vsak dan, ki ga imam. Srečna sem, da imam to čudovito življenje in da sem prestala stvari, ki sem jih."Povedala je še, da ji posebno moč daje ravno hči."Biti z otroki in uživati v njihovi družbi je največji razlog za to, da ostaneš živ. Upam, da se bodo naši družini kmalu pridružili tudi vnuki. Moj največji razlog za življenje je zagotovo moja hči."