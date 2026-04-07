Olivia Rodrigo bo poleti izdala nov studijski album

Triindvajsetletna Olivia Rodrigo se na naslovnici albuma, obrnjena na glavo, smeji na gugalnici, oblečena je v roza obleko, nosi pa črne čevlje z visoko peto. Kot je zapisala na objavi na družbenem omrežju Instagram , kjer ima glasbenica skoraj 40 milijonov sledilcev, je na ta album zelo ponosna in komaj čaka, da ga njeni oboževalci slišijo.

Objavo so preplavili komentarji podpore in navdušenja, tako njenih oboževalcev kot tudi drugih glasbenikov, med njimi so Addison Rae, Suki Waterhouse in Gracie Abrams, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rodrigo, ki je kot najstnica nastopila v televizijski seriji pretočne storitve Srednješolski muzikal, je v svetu glasbe postala priljubljena po izdaji skladbe Driver's Licence leta 2021, za katero je prejela tudi grammyja. Sledil je njen prvi studijski album Sour, za katerega je osvojila grammyja za najboljši pop album, ob tem je zvezdnica prejela še nagrado za najboljšo debitantko.

Leta 2023 je izdala svoj drugi album Guts. Kot je glasbenica takrat povedala za britanski BBC, ki je njen album postavil na vrh svoje lestvice vseh lestvic, je Guts "srečnejša in bolj igriva" plošča od prvega albuma, zaznamuje pa jo tudi bolj rockovski zvok. Album Guts, ki je izšel septembra, je zasedel prvo mesto tako na britanski kot ameriški lestvici ter bil nominiran za šest nagrad grammy, med drugim za album leta.