Olivia Rodrigo končno prekinila molk o Taylor Swift

"Kako naj odgovorim na to," je 20-letna Olivia med intervjujem za The Guardian načela perečo temo, ko so jo vprašali za odgovor. "Nikoli ne želim razkriti, o čem govori katera koli moja pesem. Tega v vsej svoji karieri še nisem naredila in najbrž tudi ne bom". Dodala je, da bi bilo veliko bolje, če ljudje pesmi ne bi konstantno poskušali gledati samo z enega zornega kota. Pevka je poleg tega povedala še, da je zelo presenečena nad to teorijo oboževalcev. Špekulacije so se namreč pojavile predvsem zaradi dela besedila pesmi Vampire, v kateri zapoje, da zaradi vampirja, ki ji sesa kri, krvavi.