Olivia Rodrigo med koncertom padla v luknjo na odru

Na družbenih omrežjih so zaokrožili videi, ki prikazujejo Olivio Rodrigo, ki je na zadnjem od štirih koncertov v Melbournu padla skozi luknjo v odru. Na posnetkih je videti, kako pevka teče po odru, da bi pozdravila oboževalce, nato pa dramatično pade v luknjo, ki so jo slabo zadelali. Ob njenem padcu je množica pod odrom za hip ostala brez sape, a se je 21-letnica pobrala in dejala, da je z njo vse v redu.