Olivia Rodrigo: Pred enim letom se mi je življenje popolnoma spremenilo

''Vse najboljše za prvi rojstni dan pesmici, ki je popolnoma spremenila moje življenje,'' je zapisala. Dodala je, da je objavljeni video posnela dan ali dva po tem, ko je spisala skladbo Drivers license v svoji sobi: ''Noro je, ko pomisliš, kako hitro se ti lahko življenje spremeni. Hvala vsem, ki ste me tako ljubeče podpirali.'' Zapisala je še, da je glasba najbolj magična stvar na svetu.

Na njeno objavo se je odzvalo mnogo oboževalcev, ki pevki eno leto stojijo ob strani in spremljajo njeno ustvarjanje. Prvo skladbo je pevka umestila na studijski izdelek z naslovom Sour. Pesem Drivers license je po izidu dosegla prvo mesto na lestvici najbolj predvajanih skladb Spotifya in Apple Musica. Pesem je nastala na podlagi pevkine osebne izkušnje: ''Mnogo skladb sem napisala med tem, ko sem jokala v svoji sobi. Nekega dne sem se vozila po soseski, poslušala resnično žalostne skladbe in ob tem jokala v avtu. Ko sem prišla domov sem si rekla: 'Morda pa moram ravno o tem napisati pesem.''