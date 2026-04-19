Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Olivia Rodrigo sanjari v Versaillesu

Ljubljana, 19. 04. 2026 11.00 pred 9 dnevi 2 min branja 6

Avtor:
Matjaž Ambrožič
Matjaž Ambrožič

Potencial, ki zanaša Sombra, ter standard, ki vrača Boards Of Canada.

OLIVIA RODRIGO - Drop Dead

Še vedno rosno mlada, komaj 23-letna ameriška popevkarska superzvezdnica vztraja pri svojem intrigantnem izrazu, čeravno je ta z novim hitom zvočno občutno bohotnejši. Najstniška kantavtorica je znana po nenavdni sestavi indie-pop songov, pri čemer ti vključujejo precej prvin gunge rocka, ki je bil glasbenici položen v zibko. Prav enako velja za pogosto nerimajoče verze, ki Olivii Rodrigo omogočajo pzelo neporedne, skoraj prozne primerjave in opise. Rodrigova v komadu Drop Dead omenja tudi svojega bivšega, ki naj bi pogosto prepeval Just Like Heaven, uspešnico angleške zasedbe The Cure. Nenavaden je tudi načeloma visokoproračunski video spot, ki je delno posnet kar s televizijsko in ne zgolj s filmsko opremo. Ob tem seveda drži, da pariška znamenitost Versailles za podobna snemanja ni ravno na voljo vsakomur. Najstniška vznesenost se tako podaljšuje, pri tem pa bo zanimivo spremljati uspešnostno krivuljo pevkinega prihajajočega albuma You Seem Pretty Sad For A Girl So in Love, ki bo junija nasledil komercialno mega uspešnega Guts (2023).

 

Ocena: 4

 

SOMBR - Potential

Če je kalifornijski lepotan ob svojem začetnem lestvičnem naletu izrabil bolj rokovsko spremljavo in bil zato neumudoma razglašen za novega Juliana Casablancasa, se stvari na začetku nastopaškega cikla, ki bo pozno jeseni sklenjen z drugi albumom zaznavno spreminjajo. Sombr se zdaj zateka k spoliranemu disco-pop zvoku, njegov izgled pa prav neverjetno spominja na manchesterskega rockerja Richarda Ashcrofta. Dinamika v okviru osvežene znamke Sombr malodane komična. Vsekakor pa velja, da tip poje vedno viške in bolj intezivno, pogojno res bolj in bolje. Sombr očitno čuti vse več lastnega potenciala, kar njegovi prepoznavnosti zagotovo prinaša le dobro.

 

Ocena: 4

 

BOARDS OF CANADA - Tape 05

Čez trinajst let se slišiva spet! Boards Of Canada je škotski eksperimentalni elektronični dvojec. Naveza torej nima nič niti s Kanado niti z deskami ali sk8i ali z upravljalskimi kolegiji. Ali pač. Nekaj mesecev sta ob preživela na zahodu kanade, kjer sta njuna očeta gradila športno dvorano. Mike Sandison in Marcus Eoin sta sicer zaprisežena ambientalnemu podzemlju, od koder jih je na začetku devetdesetih izbrskala slovita založba Warp ter ju v tistih pionirskih časih za tovrstno produkcijo vzpostavila kot najubolj senzibilna navigatorja po cinematični neskončnosti. Downtempo po ključu Boards Of Canada resda ni za vsakogar, a imata modela tudi nekaj uspešnic. Tape 05 se ne uklanja niti sturkturi, kaj šele kakšni bolj profranim vplivom. Minimalistična klasika ostajata prav taka.

 

Ocena: 4,5

poslušalnica singli
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Veščec
19. 04. 2026 14.20
spet en dan zamude.včasih ob sobotah,po tanovem ob nedeljah po sv.maši,pa to
Odgovori
+3
4 1
špaget
19. 04. 2026 13.56
Hej hoj
Odgovori
-2
1 3
Jože Prtiskač
19. 04. 2026 13.27
glej njega, spet!, mislum, da bo zdaj kmalu tudi Nika in kolesar
Odgovori
+2
5 3
osiveli_ritmični_gimnastik
19. 04. 2026 11.46
Pozdravljeni fenčki, pozdravljen Diego. Vem, spet boš zapisal en in isti komentar, več tvoj um žal ne premore.
Odgovori
-8
7 15
Diego14
19. 04. 2026 12.09
Evo ga...spet ta zafrustriran očalar
Odgovori
+8
14 6
osiveli_ritmični_gimnastik
19. 04. 2026 19.13
Vedno znova kuža laja..
Odgovori
-7
3 10
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677