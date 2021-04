Olivia Rodrigo vedno bolj strumno hiti proti osvojitvi popularnega glasbenega Olimpa

Tale je še boljši kot njen Driving License. Če je bila novinka Olivia Rodrigo s svojim prvim in že takoj megauspešnim songom prepoznana kot mlajša in še zelo naivna Lana Del Rey, pričujoča Deja Vu komaj osemnajstletno Kalifornijko nemudoma postavlja ob bok Billie Eilish. Ne ravno ob bok v smislu resnobnega militantnega postroja, pač pa med izvajalke, ki nedvoumno posedujejo moč, to je glas in karizmo, s katerima bo trasiranje silovito uspešne glasbene kariere avtorici sami in njenemu ustvarjalnemu štabu v zabavo, in samo v zabavo. Indie-popevkarski vrhunec podkrepljen z grandioznim bobnanjem nakazano najstniško histerijo Olivier Rodrigo prevedejo v zapomljivo psihadelično prikupnost. Ker Deja Vu glasbeno ni še globlji in pripovedno še ostrejši sploh ne moti.

Ocena: 4,5





IGGY AZALEA FT. TYGA - Sip It