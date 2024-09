Omamno sladka in sočna pop elektronika

Kako se Fred Again, britanski elektronik, loteva preštevanja svoje posnetkov in albumov, ne razume nihče. Ten Days je njegov četrti album. Sodeč po naslovu dela Fred Again (s pravim imenom Frederick Gibson) izstopa iz do zdaj znanega protokola (Actual Life, Actual Life 2, Actual Life 3). Zato je bilo pričakovati tudi drugačno, različno vsebino. Pa ta vseeno ni drugačna. Kot prej prevladuje oster, toda čudovito oblikovan house piš. Ko se Fred Again spravi proizvesti mehko tech-house štorijo, to izvede resnično perfektno. Ob tem si pogosto pomaga s koncentriranimi ali modificiranimi vokalnimi sampli, neredko prevzetimi iz afro-pop baze. Dostikrat se pripeti, da producent kakšno od svojih navidez ravnih, premo-črtnih, tj. premo-beatnih bravur tam proti drugi polovici trajanja namenoma zjetka, praktično zdeformira, in to skoraj do motečih brazgotin. Še bolj so zanimive in nenavadne vinjete, ki jih Fred Again umešča med svoje koherentne plesne hite. Na albumuTen Days so te še posebej izrazito psihadelične, sanjave, omotične. V celovit song razvlečeno blodnjo Where I Will Be začini celo legenda countryja Emmylou Harris. Vse to skupaj pomeni, da poslušanje albuma Ten Days ni posebej naporna vaja, kaj šele komplot namenjen zgolj plesnim fanatikom. Gre za dober album, s še vedno pohvalno inovativnim pripovednim konceptom, predvsem pa z nekaj, nekaj komadi, ki so (poleg že znanih Adore U ali pa tiste Places to Be) prave fenomenalke. Fred Again bo, očitno, tudi v prihajajočih sezonah ostal DJ-jevki mega zvezdnik in odlično prodajano diskografsko ime. Z razlogom.

Ocena: 4,5