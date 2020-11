Omar Naber o preizkušnji, ko je med nastopom ostal brez glasu

Do zadnjega kotička napolnjena dvorana, oboževalci polni pričakovanja, da se sprostijo, uživajo v večeru in odidejo z lepimi spomini. Ko glasbenik stopi na oder, od njega pričakujejo najboljšo različico. A konec koncev je oseba na odru le človek - kako se bo občinstvo odzvalo, če sredi nastopa nenadoma ostane brez glasu? Takšno preizkušnjo je na lastni koži doživel Omar Naber.

Zgodba, ki bo ​Omarju Naberju​ za vedno ostala v spominu, sega v čas pred pandemijo covida-19. Pevec je takrat sprejel enega največjih izzivov do zdaj - povabilo ​Pihalnega orkestra Slovenske vojske​ na koncertno turnejo po Sloveniji. Program so bile uspešnice legendarne britanske rock zasedbe ​Queen​. "Ta odgovornost je bila ogromna, ker mora izvajalec imeti dovolj samozavesti in izkušenj, da za sabo 'vleče' celoten orkester samih profesionalnih glasbenikov," ​pravi Omar. Izziv je bil še toliko večji, ker je moral peti skladbe, ki jih je izvajal ​Freddie Mercury​. "​Vsak pevec, glasbenik ali ljubitelj glasbe bi se strinjal s trditvijo, da je Mercury eden najboljših rock pevcev v zgodovini, in da so njegove skladbe izjemno težke in zahtevne. Izziv sem vseeno z veseljem sprejel, kajti izkušenj imam dovolj in sem hkrati velik ljubitelj Queenov.​" Turneja po Sloveniji se je izkazala za izredno uspešno, ekipa več kot 50 glasbenikov je presegla vsa pričakovanja. Vsi koncerti turneje so bili razprodani, vključno z otvoritvenim v ​Cankarjevem domu​. ​"Vse je torej teklo kot po maslu", se spominja Omar. ​

icon-expand Omar Naber je sprejel povabilo Pihalnega orkestra Slovenske vojske​. FOTO: osebni arhiv

Med zadnjim nastopom v Murski Soboti pa se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Vse je bilo pripravljeno, publika v dvorani, luči so se ugasnile."​Bil sem malenkost prehlajen, a takega projekta, kjer je vključenih toliko ljudi in logistike, zaradi prehlada res nisem nameraval odpovedati. Prepričan sem bil, da bom koncert lahko speljal, kot se spodobi, zato sem dal vse od sebe. A sem se uštel,​" se spominja dvakratni udeleženec Evrovizije. Program skupine Queen je bil za šibke glasilke pevca prenaporna naloga za tisti večer. Kljub vztrajanju se je sredi koncerta pevcu podrl svet, ostal je brez glasu. To se mu pred tem v petnajstih letih kariere še ni zgodilo. "​Počutil sem se zelo slabo in imel sem slabo vest."

icon-expand Omar Naber je prvič ostal brez glasu med nastopom. FOTO: Kerim Vodnik

Kljub pravi nočni mori se je Omar odzval iskreno in brez olepšav. "Sredi koncerta sem se s hripavim glasom opravičil publiki, orkestru ter dirigentu in povedal, da takšne izkušnje še nisem imel in da se jim želim čim prej oddolžiti."​Kar na odru je torej predlagal ponovni koncert v najkrajšem možnem času. Publika je vstala in mu v podporo začela ploskati, prav tako orkester.​ "Kamen mi je padel od srca od hvaležnosti, da so ljudje to sprejeli tako lepo. Še danes sem jim hvaležen. Zdelo se je, kot da razumejo, da mi je težko in da se zavedajo velike odgovornosti, ki jo nosim s sabo."​ Koncert so ponovili ob prvem razpoložljivem terminu in prav ta koncert se je izkazal za najboljšega od vseh. Omar je publiko med koncertom vprašal, ali ima kdo karto že od prej. "​Kar mi je še posebej pogrelo srce, je to, da so prav vsi v dvorani dvignili roke.​"

icon-expand Kljub vsemu ostaja pozitiven. FOTO: osebni arhiv

Omar se v zadnjem času vedno bolj zaveda, kako pomemben je zdrav duh v zdravem telesu. "Vsak dan se nujno odpravim na zrak za vsaj dve uri. Ponavadi si izberem kakšen okoliški hrib, kot je Ljubljanski grad, Rožnik, Golovec ali kaj podobnega. Včasih je dovolj že sprehod po centru Ljubljane." Predvsem pa Omar v tem času poskuša ostati veder in pozitivno naravnan. Posveča se ustvarjanju nove glasbe in se pripravlja na dni, ko bo lahko zopet stal na odru.