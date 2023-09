Omar Naber ob polnoletnosti kariere s pesmijo Spusti me: Vedno izhajam iz sebe

Omar Naber je na sceni že 18 let, a sam pravi, da se nikakor še ne počuti polnoletnega. Kljub temu si bo številko štel kot kompliment, obletnice pa ne bo zanemaril, saj jo bo kmalu proslavil na velikem koncertu. Še prej pa je izdal novo pesem, ki jo je naslovil Spusti me. Nastala je v sodelovanju s slovenskim glasbenikom Matevžem Šaleharjem - Hamotom, pevec pa je ob izidu poudaril, da sta zgodbo pesmi, ki jo opisuje besedilo, dobesedno oba doživela.

"To je paralelni prevod besedila pesmi, ki je sprva nastala v angleščini. Ko je Hamo to prebral, je dejal, da ima podobno zgodbo in da bo besedilo napisal po svoje. Naredil je besedilo po nečem, kar sva doživela oba. Besede pa sva kar izlila na papir in mislim, da je nastalo nekaj zelo lepega," je o ideji same pesmi in sodelovanju s prekaljenim slovenskim glasbenim mačkom Matevžem Šaleharjem povedal Omar Naber. Beseda je dala besedo in pevec je v svet poslal pesem z naslovom Spusti me.

icon-expand Omar Naber je združil moči z Matevžem Šaleharjem in nastala je pesem Spusti me. FOTO: Rok Deželak

Omar, ki velja za odličnega vokalista, je v življenju že doživel trenutke, ko je moral žensko prositi, naj ga izpusti. "Ženskam sem nekajkrat v življenju resnično moral nakazati, da naj me izpustijo. Dejansko tega ne rečeš, ampak se odtrgaš stran, takrat samo greš. A teh primerov ni bilo veliko," je razkril in dodal, da pri ustvarjanju pesmi vedno izhaja iz sebe in tako je bilo tudi tokrat. "Vedno se ob ustvarjanju trudim poiskati mladega Omarja, ki ni razmišljal o ničemer drugem kot o izpolnitvi pričakovanj do samega sebe, vedno pa tudi izhajam iz osebnih izkušenj," je poudaril.

icon-expand Omar je v življenju že doživel trenutke, ko je moral žensko prositi, naj ga izpusti. FOTO: Rok Deželak

V svoji glasbeni karieri je dvakrat zastopal Slovenijo na Evroviziji, a sam pravi, da polnoletnosti na glasbenih odrih ne občuti. "Počutim se mlajšega, kot kaže števec let moje glasbene kariere, zato si bom številko 18 vzel kot kompliment sam sebi, da sem toliko časa zdržal," je povedal in dodal, da bo svojo glasbeno obletnico novembra praznoval skupaj z oboževalci na velikem koncertu. "Poslušalcem želimo pričarati nepozabno izkušnjo. Moja kariera še zdaleč ni bila enostavna, a ko pogledam nazaj, je bilo vredno. Toliko lepega, kot sem doživel, toliko spominov, kot sem ustvaril, želim dati tudi oboževalcem," je odločen.