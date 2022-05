Omar Naber poslušalcem: Ne pustite, da ugasne Ogenj v vas

Razlog za izbor skladbe se skriva v zanimivi zgodbi:

»Zanimivo, da ta pesem sploh ni moja. Več kot 20 let nazaj jo je za svojo rock zasedbo, kjer je bil bobnar, napisal prijatelj Matej. A člani tistega benda te skladbe niso želeli izvajati na koncertih, ker se jim je zdelo, da ni pasala v koncept benda. Skladba je vseeno izšla na njihovem albumu, a je počivala.

Pred tremi leti me je Matej povabil na svojo poroko. Nisem vedel, kaj bi mu podaril za poročno darilo, zato sem se odločil prinesti kitaro in kakšno zapeti, če bi bila priložnost. Po treh zapetih skladbah sem se spomnil, da bi lahko za hec zaigral tudi njegovo pesem. Bil je zelo ganjen in začel peti z mano, za njim pa še vsi prisotni na poroki. Vsi so to pesem namreč poznali in vedeli, da jo je napisal ženin.

V tistem trenutku sem se odločil, da za poročno darilo posnamem priredbo njegove skladbe in da zanjo posnamem tudi videospot. Kmalu zatem je sledila epidemija in stvar smo morali preložiti na pokoronski čas. Dve leti gor ali dol, svoje obljube nikoli ne prelomim.«