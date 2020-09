Omar Naber s pesmijo Cesta in nebo, ki jo je uglasbil sam

Pevec Omar Naber predstavlja pesem Cesta in nebo, na katero je še posebej ponosen. Potrditev za dobro delo je prejel od različnih glasbenih navdušencev, ki so pesem imenovali za produkcijski presežek.

Omar Naber nas že od začetka šolskega leta razvaja s kratkimi videi, ki prikazujejo njegovo spontanost, dobrosrčnost, odprt in skromen karakter. V ta namen poteka tudi kampanja #polepsajdan. Skladba Cesta in neboje na svojo video preobleko čakala okroglih deset let, besedilo je napisal basist iz skupine Tabu, Iztok Melanšek, za vse ostalo pa je poskrbel Omar. Gre namreč za prvo pesem, ki jo je Omar uglasbil sam in kot pravi, je nanjo neskončno ponosen. Potrditev je prejel tudi od različnih glasbenih sladokuscev, ki so Cesto in nebo okronali za produkcijski presežek na slovenskem glasbenem prizorišču. Snemalna ekipa je k sodelovanju povabila priznane režiserje, snemanje pa se je v treh dneh odvilo na devetih lokacijah po Sloveniji, vse od Ljubljane do Portoroža.

icon-expand Omar Naber s pesmijo Cesta in nebo. FOTO: Kerim Vodnik

Hvaležnost ljudi in nasmehi na obrazih mu dajejo navdih in motivacijo za pisanje, igranje in snemanje. Velikodušen in dobrosrčen pevec je do zdaj razveseljeval druge, v videospotu pa se zgodba obrne in sreča najde njega. Bogataš mu zaupa ključe svojega avtomobila. Namesto, da bi jeklenega lepotca preparkiral izpred hotela na parkirišče, Omar pokliče svoja prijatelja in ju povabi ne napozabno vožnjo. Zabava se konča, ko ustavijo dekletu s pokvarjenim avtomobilom. A ta jih prelisiči ter pobegne z njihovim avtomobilom. Ker se dobro z dobrim vrača, se za Omarja zgodba seveda konča srečno.

icon-expand Pravijo, da je pesem Cesta in nebo produkcijski presežek. FOTO: Kerim Vodnik

Poleg privlačne in nagajive Ine Šunta so v spotu nastopili tudi člani Omarjeve glasbene zasedbe, Aleš Golja, Jaka Lipar in Tomaž Urgl, pa tudi druga glasbena imena, med njimi pevka Rebeka Bogataj. Ena pomembnejših vlog v spotu je pripadla Martinu Janežiču – Bucu, ki ga poznamo kot tolkalista pri Siddhartiin bobnarja pri zasedbi Hamo & Tribute 2 Love. Čeprav je koronavirus prinesel nemalo težav, je marsikomu odprl nova obzorja in pogled na življenje. V času, ko se dobesedno izogibamo drug drugega, so majhne pozornosti do ljudi okoli nas še toliko več vredne. To dobro ve tudi Omar, ki je s svojo srčnostjo že večkrat dokazal, da je človek z veliko začetnico. Kljub temu da se preživlja izključno z glasbo, je že v obdobju številnih koncertov vedno našel čas za pomoč na več sto dobrodelnih prireditvah, druženje s prijatelji ob kitari, ali pa le sproščen pogovor z mimoidočim. Ob vsem tem pa tudi ne pozabi niti na čas zase, kar odlično prikaže tudi v videospotu.

icon-expand V videospotu je nastopila tudi Ina Šunta. FOTO: Kerim Vodnik