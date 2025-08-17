'On je legenda! On je Vlado Kreslin!'

Glasbenik Vlado Kreslin je s koncertom na prostem v Kranju pričaral poletno čarobnost. A kot sam pravi, je glasbenikom in glasbenicam na odru vedno vroče, tudi pozimi, zaradi česar se poletni koncerti ne razlikujejo bistveno od zimskih. "Vseeno pa verjamem, da določeni ljudje poleti pridejo na koncerte, pa pozimi ne pridejo," je dejal.

In res, občinstvo je po koncu koncerta navdušeno zapuščalo prizorišče. Kot je dejal eden od obiskovalcev, so koncerti poleti nekaj posebnega. "V nobeni dvorani ni tako lepo. Smo lahko ponosni, da imamo prizorišče s takim lepim ambientom," je povedal.

Drugi dve obiskovalki pa sta povedali, da je Kreslin "preprosto legenda", predvsem pa je "pristen". "On je Vlado Kreslin!" sta povedali. Še eden od obiskovalcev pa je poudaril, da ga pri Kreslinu prepriča njegov odnos do življenja. "Pokaže ga iz različnih plati - veselih, žalostnih, največkrat pa to pomeša skupaj. To se mi zdi fantastična kombinacija," je dejal.

Kljub vročini Vlado svojih slavnih klobukov nikoli ne odloži. "Ko sem bil star 60 let, sem imel doma 60 klobukov. Zdaj pa jih imam zagotovo prek 70," je povedal, ob tem pa dodal, da se najraje ohladi v rekah, ki imajo tudi poleti nižje temperature.