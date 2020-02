OneRepublic novembra vnovič v Sloveniji

Priljubljena ameriška pop rock zasedba OneRepublic bo konec novembra ponovno gostovala v Sloveniji. Po skoraj razprodanem koncertu v Stožicah leta 2014, se bo tokrat pri nas ustavila v okviru turneje v imenu novega albuma Human.

Ryan Tedder je ob prvem gostovanju v Stožicah številne navzoče navdušil tudi s slovensko zastavo. FOTO: Miro Majcen

Zasedba OneRepublicje nedavno najavila veliko turnejo, saj se bodo v oktobru in novembru podali po Evropi. Poleg zahodne in osrednje Evrope bodo obiskali tudi Evrazijo, saj bodo s turnejo pričeli 10. oktobra s koncertom v Gruziji, zaključili pa jo bodo 20. novembra z nastopom v Moskvi. Zasedba je leta 2014 izvedla nepozabni razprodani koncert v Ljubljani, ko so v okviru turneje Native World tudi pri nas povzročili pravo evforijo med oboževalci in predvsem oboževalkami. Na našem največjem koncertnem prizorišču jih boste ponovno lahko videli in slišali 9. novembra letos, ko bomo promovirali svoj novi album Human

Skupina je nastala leta 2002, ko so se osnovali v ameriški zvezni državi Kolorado. Sestavljajo jo pevec Ryan Tedder, Zach Filkinsna solo kitari, Drew Brown na ritem kitari,Eddie Fisherna bobnih in Brent Kutzle na bas kitari. Prvenec Dreaming Out Loudso izdali leta 2007, s katerega je multiplatinasti hit, velika uspešnica Apologize, ki je resnični uspeh doživela šele v remiksu slovitega Timbalanda, kar jo je plasiralo v sam vrh glasbenih lestvic, obenem pa so bili s to pesmijo nominirani za prestižno nagrado grammy.





Stožice so bile leta 2014 nabito polne. FOTO: Miro Majcen

Leta 2009 so izdali druga ploščaWaking Up, ki je postregla z uspešnicami All the Right Moves, Secrets in Good Life. Tretji album Native iz leta 2013 je dosegel platinasto naklado s hitom Counting Stars, ki se je prodal v več kot 33 milijonih izvodov, sledila pa je uspešna svetovna turneja, v okviru katere so leta 2014 prvič koncertirali tudi v Sloveniji.

Četrti album Oh My My je izšel leta 2016, spomladi leta 2018 pa so ponudili pesem Start Again feat. Logic, pesem, ki se je pojavila v Netflixovi dramski seriji 13 Reasons ter skladbo Connection, ki je bila del avtomobilske kampanje Summer of Jeep. Skupina je za letošnjo pomlad napovedala peti album Human, ki sta ga najavila že lanska singla Rescue MeinWanted. Fantje so napovedali, da bosta na njem sodelovali tudi pevski superzvezdniciBeyonceinAdele.





Frontman Ryan Tedder je bil poleg dela v OneRepublic zaposlen tudi s sodelovanji z velikimi imeni popularne glasbe, saj je koproduciral in avtorsko sodeloval pri povratniškem albumu The Jonas Brothers ter spisal uspešnice za izvajalce kot so Camila Cabello, Pink, 5 Seconds of Summer, Sam SmithinAnitta. Tedder je svoje izkušnje delil tudi kot mentor v novem ameriškem televizijskem šovu Songland, pri katerem je tudi producent, trenutno pa snemajo drugo sezono.