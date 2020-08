Operni pevec Dušan Topolovec se odpravlja na samostojno glasbeno pot

"Celo življenje in vsi moji življenjski koraki so povezani z glasbo, saj sem še danes zaposlen v SNG Maribor; od malih nog pa me je glasba bodrila in tako bo najbrž do konca,'"je o sebi in glasbeni poti povedal Dušan Topolovecin dodal: "Vse od malih vokalnih skupin, kvartetov, oktetov, pa tudi narodno zabavne glasbe, je pustilo pečat v moji duši. Nenazadnje pa je močan pečat pustila prav klapa, v kateri sem pel in še vedno pojem zadnja leta."