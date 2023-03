Opevana priredba Oj, Triglav, moj dom dobila videospot

V Kranjski gori je na svečani otvoritvi FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju odmevala priredba pesmi Oj, Triglav, moj dom. Pri pesmi so združili moči skupina Laibach ter Boris Benko , Primož Hladnik , Severa Gjurin in Tomi Meglič , izvedba pa je naletela na številne pozitivne odzive. Laibach je za skladbo pripravil tudi videospot, ki si ga lahko lahko ogledate spodaj.

Laibach so januarja pri založbi Mute objavili nov EP Love Is Still Alive, ki je nastal v interakciji z albumom originalne filmske glasbe, ki so jo pripravili za znanstvenofantastično komedijo Iron Sky: The Coming Race (2019). V glasbenem smislu je novi EP potovanje skozi nekatere 'vesoljske' glasbene zvrsti zadnjih desetletij.